Alcaldesa nueva: Jacqueline García-Roves será la primera mujer en liderar Hialeah

La concejal Jacqueline García-Roves se convertirá en alcaldesa interina de Hialeah, marcando un hito histórico al ser la primera mujer en asumir ese cargo en los 100 años de existencia de la ciudad.

"Esta ciudad es mi vida, aquí nací y crecí, estoy criando a mis tres hijos. Y los residentes significan mucho para mí", expresó García-Roves al confirmar su nombramiento, tras la renuncia del hasta ahora alcalde Esteban Bovo.

Hialeah cumple 100 años de fundada en 2025. Es la segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade. Tiene más de 221 mil habitantes, y cuenta con un presupuesto de 485 millones de dólares. Su modelo de gobierno responde a un sistema de alcaldía fuerte, donde el ejecutivo concentra gran parte del poder administrativo.

García-Roves, conocida como Jackie por sus allegados, ocupa actualmente la presidencia del concejo municipal. Nacida y criada en Hialeah, proviene de una familia cubana con trayectoria en el servicio público.

“Mi padre fue siempre servidor público y yo quise seguir sus pasos. Desafortunadamente, falleció cuando estaba en campaña y no pudo verme ganar. Y ahora tampoco estará aquí para este paso tan importante”, dijo a Telemundo 51.

Fue elegida como concejal en 2019, y desde entonces ha mantenido un perfil discreto. “Soy callada en el sentido de que no me gusta hablar por gusto. Cuando hay tema acalorado yo sí hablo”, afirmó.

García-Roves permanecerá en el cargo hasta las elecciones de noviembre, en las que aún no ha confirmado si se postulará.

Entre los retos inmediatos que deberá enfrentar durante este periodo de transición destacan el aumento de los costos del agua, la situación de la infraestructura y la necesidad de garantizar vivienda asequible.

El nombramiento se produce en medio de críticas por las decisiones estratégicas tomadas por Bovo en las últimas semanas antes de su salida, especialmente en materia de personal.

No obstante, García-Roves ha dejado claro que no realizará cambios inmediatos. “Voy a liderar por mi cuenta. No voy a hacer ningún cambio ahora”, subrayó.

Sobre su futuro político, señaló que aún es pronto para tomar una decisión, pero dejó la puerta abierta a una eventual candidatura. “Pienso que si tomo decisión es porque voy a ganar”, afirmó. En caso de no postularse, expresó su apoyo al también político local René García.

