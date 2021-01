La Dura se sincera: revela su peso, celulitis, si tiene operado el trasero y más

Diliamne Jouve, mejor conocida como La Dura, es sin lugar a dudas en una de las mujeres cubanas más seguidas y que más curiosidad despierta dentro del extenso mundo de las redes sociales.

Con 419 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la pareja del popular cantante de música urbana Jacob Forever es toda una influencer del entorno digital y se ha convertido para muchas mujeres y hombres en un referente de estilo y belleza a seguir.

De ahí que más allá de las imágenes que comparte a diario en su perfil y en las que se deja ver siempre perfecta, sofisticada y rodeada de lujos, de vez en cuando a La Dura le gusta despojarse de dichos artificios para mostrar su lado más real, algo que sus incondicionales siempre esperan con ansias y aprovechan para saber un poco más de la esposa de El Inmortal.

Si ya bien una vez enseñó las estrías que tenía, ahora la joven de 27 años ha vuelto a sincerarse sobre sus imperfecciones y a hablar de cómo es su cuerpo lejos de los retoques y filtros.

A través de una ronda preguntas que ha hecho en la sección de historias de su Instagram, La Dura ha respondido varias de las incógnitas que más se preguntan sus seguidores como cuál es su peso, si tiene celulitis, si se ha operado su trasero o si piensa pasar otra vez por el quirófano para someterse a una cirugía de pecho.

¿Cuánto pesa?

Según la imagen de ella subida a una báscula, podemos ver que su peso es de 127 libras, unos 57,6 kilos aproximadamente.

Instagram / La Dura

¿Tiene celulitis?

La influencer contestó: "Bafff, cantidad, por eso quiero comenzar a hacer ejercicios y comer mejor para ponerme 'Dura'".

Instagram / La Dura

¿Te operaste las nalgas?

La Dura asegura que "no", así que su prominente trasero es 100 por ciento natural.

Instagram / La Dura

¿Tienes estrías?

Aunque ya la pareja de Jacob Forever ha hablado abiertamente del tema en ocasiones anteriores, no tuvo reparo en volver a contestar con un "sí" y con una fotografía en la que se les pueden ver las marcas en la parte de sus caderas.

Instagram / La Dura

¿Te operarías de nuevo los senos?

"En estos momentos no es mi prioridad y luego de ver a tantas chicas con malas experiencias no me atrevería, por ahora me siento bien así", dijo.

Instagram / La Dura

¿Qué número de zapatos usas?

El 38 es la medida de zapatos que calza La Dura.

Instagram / La Dura

De esta manera La Dura vuelve a demostrar su naturalidad a la hora de abordar este tipo de preguntas, algo que sus seguidores siempre aplauden ya que normaliza la belleza real.

