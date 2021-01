Trump suspende deportaciones de venezolanos por 18 meses y les concede permiso de trabajo

Donald Trump ordenó el martes suspender durante 18 meses la deportación de los venezolanos que se encuentran ilegales en el país, y además les concedió permisos temporales de trabajo.

El mandatario republicano otorgó a los afectados un beneficio de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) debido "la situación de deterioro dentro de Venezuela", provocada por el "gobierno autocrático" de Nicolás Maduro, según precisa un memorando publicado por la Casa Blanca.

"He determinado que es de interés de la política exterior de Estados Unidos diferir la expulsión de cualquier nacional de Venezuela, o extranjero sin nacionalidad que por última vez haya residido habitualmente en Venezuela", dijo Trump.

El documento añade que "la situación de deterioro dentro de Venezuela, que presenta una amenaza permanente a la seguridad nacional, a la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense, justifica la suspensión de la expulsión de los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos".

No obstante, el texto precisa algunos requisitos, entre ellos que serán elegibles al DED quienes hayan estado en Estados Unidos de forma continua hasta el 20 de enero de 2021, no hayan sido condenados por algún delito, no hayan sido expulsados del país con anterioridad, ni representen un riesgo para la seguridad pública, entre otras condiciones.

La orden podría beneficiar a unos 200.000 venezolanos que viven bajo amenaza de detención y deportación, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso en 2019.

La medida había sido impulsada por aliados republicanos del presidente en Florida, donde muchos venezolanos se han asentado tras de huir de la crisis económica y política de Venezuela.

"La administración Trump ha dado un paso importante y muy necesario", dijo el senador de Florida Marco Rubio. También aplaudió la iniciativa el congresista Mario Diaz-Balart, que representa un distrito de Florida.

La medida ha sido tomada como un guiño a la comunidad venezolana en Estados Unidos, que ha respaldado durante los últimos cuatro años a Donald Trump por su beligerancia contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, el Gobierno de Trump ha impuesto numerosas sanciones económicas contra el gobierno de Maduro. Este mismo martes, Washington aprobó nuevas sanciones económicas contra Venezuela, esta vez para miembros de una supuesta red, cuyo objetivo era comercializar crudo venezolano evadiendo las penalizaciones estadounidenses.

Estados Unidos ha sido, además, uno de los aliados más fieles de Juan Guaidó, al que en 2019 reconoció como presidente legítimo de Venezuela.

TPS para los venezolanos

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a fines de octubre que otorgaría "inmediatamente" protecciones humanitarias a los venezolanos que viven en Estados Unidos, lo que les permitiría permanecer en el país y obtener permisos de trabajo.

Durante la campaña electoral, Biden se comprometió a conceder el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos afectados por la crisis humanitaria provocada por el régimen de Maduro.

El TPS fue creado en los años 90 del pasado siglo para permitir residir legalmente a extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política no pudieran regresar de forma segura a su país.

Un proyecto de ley para otorgar el TPS a los venezolanos fue aprobado en 2019 en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, pero no avanzó en el Senado, controlado por los republicanos.

El gobierno de Trump, que buscó poner fin al programa del TPS, era reacio a otorgar ese estatuto a los venezolanos en EE.UU., temiendo que se volviera un camino a la ciudadanía para muchos indocumentados.

A diferencia del DED, concedido directamente por el presidente saliente de EE.UU., el TPS es otorgado por el secretario de Seguridad Interior y requiere consultas con el secretario de Estado.

Durante los próximos 18 meses, aunque la mayoría de los venezolanos que permanecen ilegalmente en Estados Unidos no podrán ser deportados, tampoco tendrán los beneficios que implica el Estatus de Protección Temporal.