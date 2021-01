Jennifer Lopez a latinos durante toma de posesión de Biden: "Libertad y justicia para todos"

Jennifer Lopez envió un poderoso mensaje en español a toda la comunidad latina de Estados Unidos durante su presentación en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris este miércoles en el Capitolio.

En la ceremonia llena de simbolismos, JLo se presentó luego del histórico momento en el que Kamala se convirtió en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiaticoamericana en asumir la vicepresidencia de Estados Unidos, investidura oficializada por la primera latina en llegar a la Corte Suprema, la jueza Sonia Sotomayor.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", expresó en español Lopez, hija de inmigrantes, mientras cantaba This Land Is Your Land y America, The Beautiful.

La Diva del Bronx, que lució un elegante conjunto blanco de Chanel, terminó su presentación con un estruendoso "Let's Get Loud", que se ha convertido en símbolo de fortaleza de la comunidad latina en Estados Unidos y que utilizó durante su presentación en el Super Bowl para criticar la política migratoria de Donald Trump.

La pequeña pero poderosa intervención de JLo en español ha conmovido a millones de personas en todo el mundo, que se han encargado de convertir el histórico momento en tendencia en las redes sociales.

Jennifer Lopez y su pareja, el ex Grandes Ligas Alex Rodríguez mostraron su respaldo a la candidatura de Biden en octubre, durante una transmisión en vivo con el presidente y su esposa, la doctora Jill Biden.

"Mi esperanza es que la comunidad latina comience a entender su poder, que ellos entiendan lo que significan para este país, que sus votos cuentan", señaló JLo en aquel momento.

Luego de conocerse la victoria electoral de Biden en los comicios del 3 de noviembre, JLo dijo que "era un mejor día para todo el país", con "lágrimas de felicidad" en sus ojos.

"Es el momento de estar todos juntos y amarse. Es un nuevo día y es el momento de curar todas las heridas y hacer de este país el mejor del mundo", dijo en una transmisión en sus historias de Instagram.

En la ceremonia de toma de posesión este 20 de enero, también actuaron Lady Gaga, que cantó el himno, y la activista afroamericana Amanda Gorman, que se convirtió en la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos. JLo, Gaga y Gorman no son solo mujeres, sino que también proceden de familias de inmigrantes.