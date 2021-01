Quién es la joven poeta que fue oradora en la toma de posesión de Biden como presidente de EE.UU.

Amanda Gorman, de 22 años, se convirtió este miércoles en la poeta más joven en ofrecer el tradicional discurso inaugural en investiduras presidenciales de Estados Unidos. Su nombre ahora será recordado entre otros consagrados que han ejecutado ese mismo rol, como son: Maya Angelou; Robert Frost; Miller Williams; el español nacionalizado estadounidense, Richard Blanco; y Elizabeth Alexander.

El equipo inaugural del presidente Biden contactó a Gorman a fines del mes pasado para que escribiese un poema sobre la unidad en Estados Unidos, según Associated Press. La joven interpretó The Hill We Climb (La colina que escalamos), un poema que, según expresó, tenía muy pocas líneas hasta la insurrección del Capitolio, el pasado 6 de enero. Ese fatídico día para la democracia estadounidense fue el impulso que le faltaba para terminar de escribir el poema.

"Se quedó despierta hasta altas horas de la noche y terminó el poema, agregando versos sobre la escena apocalíptica que se desarrolló en el Capitolio ese día", comentó Alexandra Alter en The New York Times.

Antes de la actuación, Gorman declaró al Times que intenta esperanzar a las personas con su poema, sin ignorar la historia de racismo y violencia del país. "En mi poema, no voy a pasar por alto de ninguna manera lo que hemos visto en las últimas semanas y, me atrevo a decir, los últimos años", dijo Gorman.

“Pero lo que realmente aspiro a hacer en el poema es poder usar mis palabras para imaginar una forma en la que nuestro país todavía pueda sanar. Lo está haciendo de una manera que no borra ni descuida las duras verdades con las que creo que Estados Unidos debe reconciliarse ", añadió

Mientras cursaba el segundo año en la Universidad de Harvard, Gorman se convirtió en la primera Poeta Juvenil Laureada del país, a los 19 años, dando lugar a un certamen que anualmente se desarrolla desde entonces en Estados Unidos para reconocer a promesas de la literatura y el activismo comunitario.

"Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla / Destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia / Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito / Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente /

Nunca podrá ser derrotada de forma permanente", escribió Gorman en su poema The Hill We Climb, declamado este miércoles en la toma de posesión presidencial.

Antes que Gorman, el título de poeta inaugural más joven pertenecía a Richard Blanco, un emigrante español nacionalizado estadounidense, gay, escogido por Barack Obama para su segunda juramentación en 2013.

Durante la investidura de Donald Trump, en 2017, no se presentó ningún poeta inaugural.