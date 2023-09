Cantautor cubano Pedro Luis Ferrer está de cumpleaños

El guitarrista y compositor Pedro Luis Ferrer está de cumpleaños este domingo 17 de septiembre.

Ferrer, de formación prácticamente autodidacta, cumple 71 años siendo uno de los artistas más queridos por el pueblo cubano y más versátil y fiel a su arte y su musa.

En su trayectoria artística ha cultivado la décima, el soneto, la redondilla y otras formas libres de la poesía. Ha lanzado, además, casi una decena de discos y realizado giras en países como España, Polonia, Suecia, Holanda, entre otros.

"Si quiero ser un artista, tengo que insistir en dar mi percepción del mundo. Yo conjugo el humor nacional, pero tengo un sentido decantador también. Yo no soy un pasivo de la cultura nacional cubana, soy crítico. Hay cosas que no coinciden con mi sensibilidad, por eso yo siempre digo que soy el cubano que quiero ser, no el cubano que nadie me impone", dijo en entrevista concedida en abril pasado, en la que también se refirió a su postura crítica con respecto al régimen cubano.

"Llegué a la crítica no por contrarrevolución, sino porque la revolución misma me empezó a decir que estaban haciendo las cosas mal. Y cuando empezaba a dar mi opinión, me empezaron a dar con el látigo", añadió en la conversación con Culturplaza.

Pedro Luis Ferrer nació el 17 de septiembre del año 1952 en Yaguajay, antigua provincia de Las Villas. Desde pequeño bebió del ambiente de cultores de la poesía en su hogar: su padre, Rodolfo Ferrer, su tío Rafael y su abuela paterna, Inocencia.

"Yo nací en un ambiente de poetas y músicos y la poesía se consumía en mi casa cotidianamente. Una buena parte de esa poesía se hacía en la casa. La hacía mi padre, mi tío Raúl Ferrer, mi abuela era hija de poeta (el decimista Eufemio Pérez, a quien yo no llegué a conocer)... Nací en un ambiente de adoración a la poesía, al arte y a la música", dijo en su conversación con el medio valenciano el artífice de canciones como "Romance de la niña mala", "Espuma y arena", "La tarde se ha puesto triste", "Cómo me gusta 'hablal' español; entre otras muchas que forman parte de la banda sonora de tantas generaciones de personas y de lo mejor de la música cubana.

El año pasado, cuando Pedro Luis Ferrer arribó a los 70 años, lo celebró con un concierto en el James L Knight Center de Miami.

"Será una noche intensa de lirismo, humor y reflexión, bajo la añeja gama sonora proveniente de la herencia musical y poética isleña: guaracha, son, changüisa, canción, décima, cuarteta, sonetos...", dijo poco antes del espectáculo.

Al poeta, músico, guitarrista, compositor y cantante Pedro Luis Ferrer solo nos resta desearle un muy feliz cumpleaños y mucha salud para él y su arte.