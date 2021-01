El ardiente movimiento de cintura de Cardi B que acumula millones de 'likes' en Instagram

Cardi B es una de las artistas estadounidenses de la música que más se caracteriza por enseñar en sus redes sociales su lado más natural y desenfadado, pese a las criticas a las que muchas veces se ve expuesta debido al contenido sin censura que en ocasiones comparte con sus admiradores.

Una de las facetas suyas que le encanta exponer a la famosa rapera es sin lugar a dudas su pasión por el baile, una profesión que desempeñó en clubes nocturnos por varios años antes de convertirse en una verdadera estrella de los escenarios.

De ahí a cada rato a Cardi B le gusta subir contenido donde aparece ejecutando provocativos bailes, como es el vídeo que publicó recientemente en su perfil de Instagram donde tiene 81.4 millones de seguidores.

En el material aparece la artista urbana sentada en ropa interior y luciendo una larga melena, mientras mueve sensualmente su cintura al ritmo de una canción en español que parece haberla conquistado por completo.

Además de los casi 12 millones de visualizaciones que posee hasta el momento el audiovisual de la rapera, miles de mensajes por parte de sus fans cargados de picardía y doble sentido han comenzado a aparecer en su post. Entre ellos destacan algunos tales como: "Me encantaría ser tu ombligo", "Qué bien te mueves", "Lo que fuera por su esa silla", "Lo más sexy y caliente que he visto hoy", "Qué belleza más salvaje" o "Me matas con esa cintura".

El tema con la que ha Cardi B ha regalado a sus fans sus mejores movimientos de cintura se llama Delito y es interpretado por Nathy Peluso, una cantante y compositora argentina que se ha hecho muy famosa por fusionar en su música los géneros hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing.

Delito es el último lanzamiento que ha hecho Nathy Peluso en su carrera artística. El videoclip que da vida al sencillo se estrenó el pasado 18 de enero en el canal de YouTube de la intérprete y a día de hoy supera el millón de reproducciones y se mantiene en el puesto número 6 de vídeos trending de la plataforma.

