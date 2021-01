Thalia reaparece para hablar de la salud de su abuela: "Está delicada en estos momentos"

Thalia y toda su familia están atravesando un delicado momento por la salud de su abuela doña Eva Mange, quien esta misma semana cumplió 103 años de edad.

Fue precisamente cuando la hermana de la cantante, la actriz Laura Zapata, fue a visitarla por su aniversario que se encontró a la anciana en "condiciones inaceptables".

Laura compartió una serie de fotografías en las que enseñaba las heridas que tenía su abuela y que alarmaron a toda la familia por su estado de salud. Ahora, unos días después de que Thalia informase a sus seguidores de la pesadilla que estaban atravesando al encontrarse en ese estado a su abuela, la cantante reapareció en las redes sociales para agradecer todo el cariño recibido estos días y, también, para contar cómo continúan.

"Quiero agradecerles a todos el gran apoyo que han brindado a mi familia y a mí en relación a la situación tan triste que estamos atravesando con nuestra abuelita en estos momentos. Esto ha sido muy difícil para todos, en especial para mi abuela", escribió la mexicana junto al vídeo que compartió en Instagram, en el que agradece a todos sus seguidores las oraciones que le han hecho llegar a ella, su familia y, sobre todo, a su abuela.

"Está delicada de salud en estos momentos. Estamos pasando por una situación tremenda. Quiero agradecerles la prudencia y por darnos esta privacidad", dijo emocionada en el vídeo sobre la salud de su abuela. Un audiovisual que concluyó con las siguientes palabras: "Seguimos adelante. Seguimos".

La hermana de la Emperatriz de la Belleza, Laura Zapata, acudió este lunes a su perfil de Twitter y enseñó las imágenes de las heridas de su abuela.

"Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", denunció junto a ellas.

