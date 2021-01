Hermano de Ben Affleck sobre Ana de Armas: "Van a irle muy bien las cosas"

Los fuertes rumores de la separación entre Ana de Armas y Ben Affleck luego de un año de tórrido romance y paseos junto a sus mascotas, se dieron por confirmados luego de que el poster en tamaño real de la actriz cubana terminara en el tanque de basura de la casa del estadounidense en Los Angeles.

Por días se rumoró que el actor Casey Affleck, hermano de Ben, era la persona a la que los paparazzi captaron poniendo la imagen de Ana en la basura y finalmente el ganador de un Oscar ha roto el silencio.

"No, ese no soy yo, y ni siquiera puedo decir si se separaron definitivamente u otra cosa. Dejaré que ellos sean los que hablen. Pero definitivamente no fui yo", dijo el actor a Entertainment Tonight.

Casey dijo además que Ana de Armas era "todo un partidazo" y que su actuación en la película Blonde, en la que interpreta a Marilyn Monroe y cuyo estreno se atrasó por la pandemia, puede hacerla merecedora de su primera estatuilla dorada.

"Creo que es una persona encantadora, divertida, inteligente y muy dulce. Y no creo que vaya a tener ningún problema a la hora de conocer a otra persona", destacó el actor.

"Vi su interpretación como Marilyn Monroe en la película Blonde, que todavía no se ha estrenado, y apostaría cualquier cosa a que el año que viene se va a llevar todos los premios. Van a irle muy bien las cosas", aseguró.

Con respecto a la separación de los actores, cuyos románticos paseos por las calles de Los Angeles durante la cuarentena se convirtieron en imagen frecuente de portada, Casey dijo que, para él, este año ha sido muy duro para las parejas.

"Estaré allí para ayudar a Ben a superarlo, pero no creo que él tenga tampoco ningún problema. Mi consejo para ellos sería algo como: 'Piénsalo bien, porque la cuarentena no es divertida si estás soltero'", bromeó.

Según los medios de entretenimiento estadounidenses, los actores se separaron porque sus proyectos de vida van en direcciones opuestas. Mientras Ben, de 48 años, tiene tres hijos y no desea tener más, Ana, de 32, sí tiene planes de ser mamá. Además, por cuestiones laborales, la estrella cubana no quiere radicar en Los Angeles, y Ben no quiere alejarse de sus hijos, que viven en esa ciudad.

