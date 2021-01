Joseph Sanz; el venezolano que imita a la cantante cubana Celia Cruz

Joseph Sanz, natural de la ciudad de Valencia, estado venezolano de Carabobo, desde hace tres años vive en Perú y en busca de un mejor futuro descubrió que es capaz de imitar a la cantante cubana Celia Cruz.

En Venezuela era actor, cantante y profesor de teatro pero un día dejó todo eso atrás, como otros miles de compatriotas, para saltar fronteras y comenzar desde cero, aunque eso implicara despedirse para siempre de los escenarios, las luces, el maquillaje, los vestuarios...

La oportunidad para regresar a un plató de televisión la tuvo en el concurso televisivo Yo soy, donde llegó con el personaje de Doña María, una caricatura de mujer campechana y poco refinada, pero sin darse cuenta comenzó a imitar a Celia Cruz, un ícono de la música cubana de todos los tiempos.

"Todo comenzó en medio de la pandemia del coronavirus. Se me ocurrió llevarle alegría a la gente con un personaje que para mi no sería fácil de interpretar pero que asumí como un reto si en verdad quería triunfar", contó en exclusiva a CiberCuba el actor venezolano.

Recordó que en el momento de hacer el casting en la televisión a la gente le llamó la atención que podía imitar a Celia Cruz y le propusieron que siguiera adelante con esa otra caracterización y así lo hizo.

"Cuando vi la oportunidad decidí aprovechar el momento. Trabajé en perfeccionar los detalles y los gestos hasta que prácticamente dejaba de ser yo y podía mostrar una Celia Cruz viva, auténtica", confesó Sanz.

Aunque no resultó ser el triunfador del programa, quedar entre los tres finalistas le permitió ganarse la admiración del público, que lo tenía como uno de los favoritos, además de recibir invitaciones de otros proyectos y llevar adelante su propio espectáculo, actualmente en gestación, en el cual Celia Cruz es la protagonista.

"En ese espectáculo podrán encontrarse con un hombre que interpreta a una mujer con mucho éxito mundial y para que resulte creíble me preparo durante horas todos los días porque quiero que la gente vea en ese espacio la sonrisa y la energía de Celia", adelantó.

Pero ¿por qué imitar a una estrella como la cantante cubana? La respuesta para Joseph Sanz está en su infancia.

"Cuando era pequeño recuerdo que a mi mamá le encantaba escuchar a Celia Cruz y a la Sonora Matancera. Crecí con eso y si le sumamos que adoro cantar y la actuación, llegado el momento me fue fácil interpretar a alguien que admiro tanto que cuando murió me fue imposible no llorar", confesó.

El actor venezolano nunca pensó que un personaje de mujer le fuera a dar tanto éxito en tan poco tiempo y que además fuera la cantante cubana quien le devolvería a los escenarios. Confiesa que en su carrera siempre rechazó papeles femeninos porque temía la reacción del público intolerante.

"Sin embargo en esta oportunidad me dije a mi mismo que podía hacerlo y por primera vez dejé de pensar en aquellos que no comprenden lo divertido que puede ser el arte", apuntó

Pero Joseph Sanz no solo puede hablar, vestir o cantar como Celia Cruz, también se convierte en una estrella que debe brillar en tierras lejanas.

"Cuando salí de Venezuela fue triste, porque me despedí haciendo lo que más me gustaba y dejaba atrás todo lo que había construido, pero había una realidad que no se puede esconder, la dictadura de Maduro, y fue duro comenzar en un país donde nadie te conoce", aseguró.

En Perú ha sido testigo del amor y el odio, la intolerancia y el respeto, el bien y el mal. Como muchos otros venezolanos llegó con las maletas llenas de sueños y el deseo de triunfar, pero la realidad es distinta cuando la vives en carne propia.

"Lamentablemente hay un estado de opinión negativo hacia los venezolanos que ha sido provocado por un grupo pequeño, que con sus malas actitudes lo único que logra es manchar el prestigio de los demás. Por eso algunos migrantes en Perú queremos limpiar la imagen de nuestros paisanos. Con mi trabajo le pongo pintura a lo feo y trato de tapar lo malo con cosas buenas", abundó.

"El apoyo de la familia es súper importante y ellos están muy contentos de todo esto que me ha pasado. Mi hermano me decía que era imposible que Celia y yo nos pareciéramos tanto, pero claro detrás de todo eso hay un trabajo de maquillaje creativo, sumándole la preparación actoral y el deseo de que sea un homenaje real a la cantante que tanto admiro y con la que me identifico", comentó.

Los éxitos que lleguen en la carrera de este venezolano solo podremos apreciarlos si seguimos su obra y nos dejamos llevar por ese encanto que tiene la sabrosura caribeña de Celia Cruz.