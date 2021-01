Slugger cubano Norel González firma con los Astros de Houston

El slugger cubano Norel González firmó esta mañana un acuerdo con los Astros de Houston, según aseguró una fuente a CiberCuba.

Los términos del contrato y bonos no fueron revelados hasta el momento. No obstante, se conoció que la gerencia de Houston planea ubicar al villaclareño en el nivel Doble-A (Corpus Christi) una vez que inicie la temporada de Ligas Menores en 2021.

"Me siento agradecido con la oportunidad que me han dado para demostrar mi talento, no fue por lo que quería pero ya estoy dentro", dijo el pelotero pocos minutos después de concretar el pacto con Houston.

González, de 26 años, bateó .315/.395/.457 en cinco temporadas en Cuba. En su última campaña con los Leopardos de Villa Clara dejó promedio de .341, 15 dobles y 9 jonrones.

Sin dudas el poder de Norel es su principal herramienta, sin olvidar la disciplina mostrada en home, lo que podría otorgarle un valor extra al irrumpir en el nuevo escenario del sistema MLB.

González abandonó Cuba a mitad de 2019 en compañía del santiaguero Sergio Barthelemy. Ambos se encontraban en el listado de 34 jugadores que envió la Federación Cubana de Béisbol a MLB en los tiempos del acuerdo entre ambas organizaciones.

De haber contado con seis Series Nacionales, González hubiera firmado como prospecto internacional sin restricciones y muy probablemente hubiera recibida una considerable suma monetaria.

Sin embargo, como dice un famoso refrán: “El bono no hace al pelotero”, innumerables beisbolistas como José Altuve (15.000), Ronald Acuña (100.000), Starling Marte (86.000), José Ramírez (50.000) recibieron bonos bajos y luego tocaron la gloria de las Grandes Ligas.

"Tengo que esforzarme el doble para poder llegar a Grandes Ligas que es mi próposito ahora una vez firmado", agregó.

A pesar de todo, González tiene la oportunidad de impactar en el futuro cercano.

Es uno de los pocos cubanos que ha logrado firmar con 25 años o más en los últimos 24 meses. El mercado internacional ha reducido su interés en prospectos por encima de los 22-23 y con la excepción de González y Yennier Cano ningún otro pelotero de la Isla ha firmado en Dominicana con esta edad.

González tuvo tiempo para enviarle un mensaje final a su fanaticada en Cuba: "Que confien en mí que siempre me entrego y doy el máximo y con Dios mediante cumpliré mi objetivo".

El cubano es representado por Carlos Paulino y la agencia Optimum Baseball.