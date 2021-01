Maluma se sincera con Nicky Jam sobre su avión privado: "Es un estrés"

Nicky Jam presentó este fin de semana en Youtube su nuevo programa de entrevistas llamado The Rockstar Show que tuvo como primer invitado al mismísimo Maluma. Durante la divertida y distendida charla, los dos artistas urbanos trataron diferentes temas: los inicios del Pretty Boy, su futuro en la actuación y también hablaron sobre un tema que trajo cierta polémica en el pasado: el avión privado del colombiano.

Todo el mundo recuerda aquel vídeo que compartió el intérprete de Felices los cuatro y Hawái en octubre de 2019 del momento en el que vio su aeronave por primera vez. El joven no pudo contener las lágrimas de felicidad e incredulidad al ver ese sueño cumplido y así lo captaron las cámaras:

Más de un año después de aquel momento, el reguetonero confesó que tener un avión no es tan fácil como ser dueño de cualquier otro vehículo.

"Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos", dijo durante el show de Nicky Jam. "No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca... Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas", añadió.

Incluso bromeó con un consejo que le daba su papá: "Me decía es mejor tener amigos con plata, que tenerla".

Pero el cantante no se compró el avión para poder presumir, sino por su tranquilidad. "Me compré mi avión por mi paz mental. No hay otra manera entre tantos compromisos".

Aquel vídeo, que se volvió viral, le valió más de una crítica al de Medellín por mostrar su emoción al ver el jet negro personalizado. Un momento que decidió grabar para inspirar a sus seguidores. "Yo le quería mostrar al mundo lo que estaba sintiendo en ese momento. Quería que la gente viera mi emoción porque he trabajado para poder tener esto", recordó.

"Yo quiero inspirar a la gente, y a los que dijeron: 'está llorando porque compró un avión', les digo 'claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer'", señaló.

Nicky Jam y Maluma comienzan a hablar sobre aviones privados sobre el minuto 9 de la entrevista.

