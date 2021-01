Presentadora cubana Alejandra Molina agradece a Estados Unidos por abrirle las puertas hace 25 años

La periodista cubana Alejandra Molina, presentadora de la cadena Telemundo, celebró los 25 años de su llegada a Estados Unidos, país del que ha dicho estar agradecida por haberle abierto las puertas.

“Este 25 de enero se cumplen 25 años desde que llegué a Estados Unidos, la tierra prometida para quienes buscamos libertad y oportunidades. Gracias por abrirnos las puertas”, escribió este lunes Molina, uno de los rostros habituales de los noticieros de Telemundo 51.

La efeméride de Molina ha sido muy comentada por sus seguidores, que además de felicitarla la estimulan a seguir haciendo realidad sus sueños y metas.

Natural de Madruga, en la actual provincia de Mayabeque, Alejandra Molina arribó a Miami junto a sus padres en 1996, con apenas 12 años de edad.

Comenzó a hacer realidad su sueño apenas siete años años después de haber llegado a Estados Unidos, cuando comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

“Al comenzar mis estudios en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), con 18 años, supe que desde ese momento tenía que comenzar a tocar puertas. Comencé haciendo una pasantía en un canal local donde aprendí mucho de periodistas a los que acompañaba mientras hacían sus reportajes. Fue ahí, en la calle, con la gente, donde aprendí a contar sus historias. Pocos años después tuve la oportunidad de comenzar mi carrera como presentadora de noticias”, dijo en entrevista para la revista Bencomo, en su edición de octubre de 2020.

Tras transitar por varios medios, en 2015 Molina comenzó a trabajar en Telemundo 51 presentando los noticieros de la madrugada. Posteriormente pasó a los espacios noticiosos de la tarde junto a Daisy Ballmajó y Fausto Malavé.

Desde enero de 2018 es uno de los rostros de los noticieros de las 5 y las 5:30 pm (hora local) en compañía de la también cubana Gloria Ordaz.

Madre de dos hijos, en más de una ocasión Alejandra Molina ha evocado el día en que viajó de La Habana a Miami, que fue también el día en que se montó en un avión por primera vez.

"La sensación que tenía no era de asombro. Con 12 años lo que me preocupaba era que regresara el vuelo sin poder llegar a esta tierra prometida de libertad. A pesar de que me llena de nostalgia poder recorrer las calles de mi infancia, desde que llegué a esta ciudad decidí solo mirar hacia adelante”, ha rememorado la presentadora, que tiene muy claro que alguna vez le gustaría reportar desde Cuba.