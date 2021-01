El Lele de Van Van recuerda la muerte de su padre: Nunca te defraudaré

El actual cantante de la orquesta de música popular cubana Los Van Van, Abdel Rasalps, Lele, rindió homenaje a su fallecido padre Miguel Ángel Rasalps, el célebre músico, compositor y fundador de la agrupación y del cual heredó su apodo.

“Nunca te defraudaré”, publicó el hijo en Facebook como conclusión de unas bellas palabras para recordar a su padre, quien murió el 26 de enero de 2016.

“Papi te agradeceré siempre esta sangre que me diste, esta vida, esta música que me regalaste, y estos sentimientos que me llevan ahora mismo a que se me nublen los ojos, porque me emociono hablándote. Na el chama de Mirayda y del Lele, con un orgullo muy grande lo digo”, escribió.

El Lele compartió varias anécdotas que lo hacen sentirse orgulloso de ser hijo de su padre, y afirmó que los años lo habían hecho consciente de lo que este representaba para “una legión de cubanos que todavía dicen: ese es el hijo del Lele”.

“En un avión en Atlanta un día un tipo con los dientes de oro y los ojos aguados me dijo: '¿Tú eres hijo del Lele?', y antes que respondiera me dijo: 'Ese era el caballo, mira que yo bailé con tu papá, y a mi mujer la enamoré bailando con él en el Mambí de Tropicana y hoy tengo 4 hijos con ella'”, relató.

El Lele le escribió simbólicamente a su padre que tenía cuatro nietos, sus hijos, quienes conservarían el apellido Rasalps y que algunos ya eran músicos.

El joven cantante de Los Van Van recordó cómo su padre le decía: “El Lele soy yo”, para dejar claro el título original ganado a golpe de carisma y éxitos musicales que lo convirtieron en uno de los músicos más queridos del país.

“Me tranquiliza que sigo y seguiré fiel a tu música y tus maneras”, subrayó el hijo.

El legendario Miguel Ángel Rasalps (Lele) murió a los 71 años. Entre los temas que popularizó están La compota de palo, Yuya Mar­tínez, El penoso y los imprescindibles La candela y Marilú, que lo convirtieron en un mito.

Lele conoció a Juan Formell cuando trabajaron juntos en la agrupación de Elio Revé. Venía del mundo del rock and roll y unió sus inquietudes musicales a Formell para fundar la institución musical en la que años después se convirtieron Los Van Van.