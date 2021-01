Heydy González presume de curvas criollas con ajustado conjunto deportivo

La actriz cubana Heydy González sabe muy bien como seducir a sus miles de seguidores a través de las redes sociales y acumular cientos de 'me gustas' en cuestiones de minutos.

Si bien la artista enamora a sus admiradores con sus frases y escritos en los que desborda energía positiva y alegría, su belleza y sensualidad también se han convertido en su aliado perfecto para adornar y llamar la atención con cada una de las publicaciones que hace en su cuenta personal de Instagram.

Basta que la encargada de dar vida al personaje humorístico Hidroelia suba una imagen a su perfil de la plataforma para comience a recibir halagos por parte de sus admiradores, como es la última fotografía que publicó en la que aparece de lo más sexy presumiendo de sus siluetas de mujer criolla enfundada en un ajustado conjunto deportivo.

Como de costumbre, en su texto lleno de palabras de ánimo para sus lectores no faltaron en su post: "Mi cara cuando me dicen no te atreves. Que tus sueños tengan la valentía que le falta a tus miedos y nunca te rindas. ¿Qué sería de la vida si no intentáramos algo nuevo? Si puedes soñarlo es que puedes hacerlo. Sonríele a la vida y ella te devolverá esa sonrisa", comentó la actriz.

Una vez más, los piropos por parte de sus seguidores no le han faltado a Heydy González en su publicación: "Bellísima sin dudas", "La más hermosa de Cuba", "Mi vida estás bella y preciosa, que tengas un buen día mi princesa", "Preciosa por dentro y por fuera", "Irradias luz y belleza, eres toda una diosa" o "Lo mejor de la isla, sangre y sabrosura cubana", son algunos de los mensajes que le han llegado a la actriz.

Últimamente los conjuntos y prendas de ropa deportiva se han convertido en la clave del estilo de la artista, pues la mayoría de las veces la vemos en Instagram apostando por looks cómodos que hacen destacar aún más sus exuberantes curvas.

Aunque no sabemos si Heydy González elige estos outfits para el gimnasio o simplemente para llevarlos a diario, la verdad es que el tejido tipo lycra se ha vuelto su mejor aliada a la hora de salir a la calle.

Hace unos días deleitó a sus admiradores posando sentada junto a un árbol mientras lucía un ajustado mono azul con el logró acumular más de 11 mil 'me gustas' y miles de comentarios que aplaudían su escultural figura.

