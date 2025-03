El video en el que la influencer cubana Rachel Arderi relató los angustiantes momentos que vivió durante su accidente automovilístico en Miami ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Entre los miles de comentarios, destacan los mensajes de apoyo de varias figuras del entretenimiento cubano, quienes le expresaron su alivio y solidaridad tras el aparatoso suceso.

Una de las primeras en reaccionar fue la influencer Samantha Espineira, quien comentó: "Dios mío, gracias a Dios estás bien. Eso es lo único que importa". Su mensaje, acompañado de emoticonos de oración y un corazón roto, reflejó la conmoción que generó la noticia.

El reguetonero Oniel Bebeshito, esposo de Rachel, también dejó un emotivo mensaje en la publicación, asegurándole su apoyo incondicional: "Dios está contigo, mi amor. Vamos a salir de esta". Su comentario rápidamente se convirtió en uno de los más destacados, con miles de reacciones de seguidores que celebraron su apoyo en este difícil momento.

La modelo y creadora de contenido Heydy González también se sumó a las muestras de solidaridad, escribiendo un extenso mensaje en el que destacó la fortaleza de Arderi: "Cuando me enteré de tu accidente, mi corazón se detuvo por un momento. Todos tememos a una situación como esa. No sabes cuánto me alegra saber que estás bien. Gracias a Dios, todo quedó en un susto, y lo más importante es que sigues aquí, fuerte y valiente como siempre. Recuerda que tus pequeños te necesitan y que eres su mayor fortaleza. Cuídate mucho y tómate el tiempo que necesites para recuperarte".

La influencer Dilianne Jacob, más conocida como La Dura, también manifestó su alivio con un corto pero sentido mensaje: "Me alegra mucho que estés bien".

La modelo Gloria Estefany escribió: "Dios puso su mano, hermana", resaltando la importancia de la fe en momentos difíciles.

Por su parte, la influencer Daniela Reyes dejó un mensaje de gratitud y protección divina: "Es tan grande el Dios que nos cuida, que estás intacta. Feliz de que estés bien, Rachel".

Teresa Padrón también expresó su alivio: "Gracias a Dios estás bien, mi vida. Muchas bendiciones".

La modelo y creadora de contenido La Mija (cuyo nombre real es Lianet Marti) compartió: "Lo más importante es que estás bien, lo demás viene multiplicado".

Otras personalidades del mundo digital como Samantha Hrdz, Kenny Robert, Thaly Lages y Claudia Artiles también dejaron mensajes de apoyo, resaltando la importancia de valorar la vida tras un momento tan traumático.

Un mensaje de fe y esperanza

La mayoría de las reacciones coincidieron en la importancia de la fe y la gratitud tras el accidente, con múltiples seguidores y figuras públicas recordándole a Rachel Arderi que este episodio es una muestra de su fortaleza. "Lo más importante es que estás bien, lo demás viene multiplicado", le comentó una seguidora, mientras que otra agregó: "Volviste a nacer. Dios está contigo y con tu familia".

El accidente de Rachel Arderi ha generado gran conmoción en redes sociales, no solo por la gravedad del suceso, sino también por la manera en que la influencer compartió su experiencia, visiblemente afectada. Mientras continúa su recuperación, sus seguidores y colegas en la industria del entretenimiento han reafirmado su apoyo, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Unos mensajes a los que nos sumamos desde CiberCuba: ¡mucha fuerza, Rachel!

