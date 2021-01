Detenidas Katherine Bisquet y Tania Bruguera cuando pretendían llegar al MINCULT

La escritora cubana Katherine Bisquet y la artista plástica Tania Bruguera fueron detenidas cuando se disponían a asistir a la sede del Ministerio de Cultura de La Habana, donde en estos momentos se han congregado varios artistas y activistas para exigir el diálogo interrumpido el pasado 27 de noviembre.

Antes de salir de su casa, Bisquet había anunciado que estaba sitiada por agentes de la policía cubana: "En estos momentos estoy saliendo de mi casa rumbo al Mincult. Estoy sitiada. Pero nada me va a impedir que salga. Tendrán que llevarme detenida", dijo.

Por su parte, Bruguera también anunció en la mañana de este miércoles que estaba siendo imposibilitada de salir de su casa por la fuerza policial desplegada.

Los "policías están "recomendándole regresar, se dirigen siempre a ella muy cínicamente usando subjuntivos. Nos dicen que la respuesta de Tania Bruguera es un rotundo "No, no me voy a quedar", mientras el policía llamaba para saber qué hacer en este caso", relató la página de la artista.

También aseguraron que a estos cinco agentes se les sumó un policía vestido de civil, quien llamó a gritos a Tania cuando se dio cuenta que estaba a una cuadra ya de distancia de su casa.

Pasadas tres horas, la página de Tania Bruguera dijo que aún no se sabía nada de la artista. "Suponemos haya sido detenida pues desde hace unos minutos se han reportado varias detenciones y acosos policiales a miembros del Movimiento 27N, pero seguimos sin saber de ella", apuntan.

De Katherine Bisquet se desconoce su paradero, y varios artistas han estado denunciado su detención por parte de la policía cubana.

"Katherine Bisquet Rodríguez detenida!!! Libérenla ya!", denunció la artista Camila Lobón.

El artista plástico Reynier Leyva Novo afirmó que Bruguera, Bisquet y la periodista independiente Camila Acosta siguen detenidas, mientras otros artistas continúan plantados a las afueras del MINCULT.

Camila Acosta también fue detenida cuando se dirigía a participar en la congregación convocada por el 27N. La joven fue abordada por el agente Fidel, quien le pidió que lo acompañara y que le entregase su celular, a lo que Acosta se negó.

En estos momentos hay varias personas congregadas a las afueras de la institución cultural. El gobierno ha despegado fuerzas policiales a sus alrededores para sitiar a los participantes.

Los artistas y activistas decidieron volverse a reunirse frente al MINCULT justo dos meses después de los sucesos del 27N, para exigir el diálogo con las autoridades culturales de la Isla.

"Exigimos nuestro derecho a tener derechos. El derecho a la libertad de creación, de expresión y asociación, al disenso y a las libertades políticas. Exigimos el respeto y reconocimiento del posicionamiento independiente, y que la sociedad civil -de la que somos parte- sea reconocida como interlocutor válido, sin exclusiones. El cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito, la difamación, la violencia policial y el odio político, los actos de repudio, o cualquier otra forma de violencia lesiva a la dignidad de la persona humana", apuntaron los participantes.