Biden planea reabrir inscripciones para Obamacare como parte de su estrategia presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pretende reabrir el próximo jueves la inscripción a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare, durante los intercambios federales de esta legislación, informó CNN.

Este movimiento es parte de las acciones ejecutivas que Biden llevará a cabo para facilitar el acceso a la atención médica de los estadounidenses que no poseen seguro de salud y que la anterior administración dejó desamparados, agrega la televisora.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (PPACA, por siglas en inglés, o ACA) es una norma federal que provee a muchos estadounidenses de un seguro médico, el cual cubre determinados servicios y procedimientos, incluyendo atención preventiva sin costo.

Biden fue un defensor de esta reforma durante su período como vicepresidente en el mandato de Barack Obama; y este sería su primer paso para cumplir la promesa de campaña de reforzar el sistema de salud, “cuando más estadounidenses podrían estar enfrentando la pérdida de cobertura debido a la recesión económica impulsada por la pandemia”, destaca CNN.

POTUS tiene el poder de reabrir las inscripciones que terminaron el pasado 15 de diciembre, las cuales Trump había reducido a solo seis semanas. De esta manera, permitirá a los no asegurados seleccionar pólizas, bajo un período de inscripción especial.

ACA fue firmada el 23 de marzo de 2010 e impulsada por el presidente Obama. Esta ley ha sido muy debatida entre representantes de los Partidos Demócrata y Republicano, inclusive 11 estados que administran sus propios intercambios de Obamacare, junto con el Distrito de Columbia, permitieron a sus residentes sin seguro obtener cobertura fuera del marco de tiempo habitual.

CNN afirma que “Biden ha recurrido a acciones ejecutivas en sus primeros días en el cargo para comenzar rápidamente a poner en marcha su agenda y acabar con la de su predecesor”.

Entre sus 33 medidas en los primeros seis días como presidente se incluye la exigencia del uso de máscaras en propiedad federal, la anulación de la prohibición de Trump de que los estadounidenses transgénero se unan al ejército, ha brindado asistencia nutricional adicional y acelera la fabricación y entrega de suministros para vacunas y pruebas.

El eje de las promesas de Biden durante su campaña fue aumentar el número de estadounidenses asegurados mediante el fortalecimiento de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Pero sus dos medidas principales: crear una opción pública administrada por el gobierno y aumentar los subsidios federales a las comisiones de Obamacare, requerirán del Congreso y enfrentarán mucha oposición, sostuvo el propio medio.

El Obamacare permitió a más de 40 millones de personas tener seguro médico en Estados Unidos por primera vez. Esa población, hasta ese momento, no tenía manera de respaldar sus gastos de salud, pues no calificaban para este beneficio al no cumplir con los requisitos de las compañías aseguradoras; sin embargo, esta política cambió ese panorama.

Cualquiera que pierda la cobertura de seguro médico basado en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro. Según la administración Trump, la inscripción en los primeros cinco meses de 2020 aumentó un 46% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según CNN, se espera que las medidas del jueves sean probablemente las primeras de muchos esfuerzos para reforzar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y revertir las acciones de atención médica del gobierno de Trump.