Policía cubana libera a Katherine Bisquet Rodríguez: Ya estoy en casa, pero no en libertad

La escritora cubana Katherine Bisquet informó que se encontraba en libertad tras el arresto arbitrario que sufrió en la mañana de este miércoles cuando se disponía a llegar al Ministerio de Cultura, donde jóvenes artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron pacíficamente.

“Ya estoy en casa, pero no en libertad. Me llevaron a la estación de La Lisa para impedirme llegar al Ministerio. Abajo tengo vigilancia policial y de agentes de la Seguridad del Estado. Apenas me funciona el Internet y me voy enterando poco a poco sobre el horror de hoy frente al Ministerio. Esto no puede quedarse impune! Es una declaración de guerra! Suelten a todos ya!”, manifestó Bisquet en Facebook.

En horas de la mañana de este miércoles, fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron a la destacada artista plástica Tania Bruguera cuando se disponía a llegar al homenaje pactado por el MSI. Asimismo, fueron detenidas la periodista independiente Camila Acosta, mientras realizaba una transmisión en directo desde un acceso público.

En la vía pública, frente a las puertas del MINCULT, un grupo de cubanos se aglomeró para reclamar la liberación de Camila Acosta y Tania Bruguera, así como un posible diálogo con los titulares del MINCULT que ofreciera una solución ante el constante acoso que sufren los artistas independientes y opositores en la isla.

Luego de que el Movimiento San Isidro convocara a una reunión en la víspera del aniversario del natalicio de José Martí, donde se reafirmaría su disposición al diálogo, varios activistas, artistas y periodistas independientes amanecieron con oficiales del MININT y carros-patrullas en las afueras de sus domicilios. Estas maniobras, frecuentes en el modus operandi de la policía política cubana, se ejecutan de manera arbitraria, sin que medie delito u orden judicial, para forzar a los opositores a permanecer recluídos en sus hogares.

El grupo de manifestantes que se organizó a las puertas del MINCULT para exigir el cese del acoso a artistas, así como el diálogo entre oposición e instituciones, fue conducido a un ómnibus mientras policías y militares lo custodiaba. Durante la detención masiva, gritaban “¡no somos delincuentes!".

El corresponsal de La Hora de Cuba, Yunier Gutiérrez, pudo captar con su celular imágenes del momento en que detienen a los manifestantes con violencia e intimidación.

En el audio, puede escucharse a uno de los policías en pleno abuso de poder, silenciando a los manifestantes con la frase “No hables más, porque no me da la gana”.

Aún se desconoce el paradero de los manifestantes que en la mañana de este miércoles se plantó frente a la institución, así como del líder y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.