Randy Malcom al ministro de Cultura Alpidio Alonso: "Si tiene vergüenza pida usted mismo la baja inmediata"

Randy Malcom arremetió contra el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, al que no solo instó a renunciar de forma inmediata tras su reacción violenta del miércoles, sino que además cuestionó que ostente un cargo para el que no está preparado.

“Estas son las personas que dirigen el Ministerio de Cultura... personas que no tienen la paciencia para lidiar con algo tan simple como lo es la comunicación”, denunció Malcom en una publicación en Instagram.

“Ministro, la generación de hoy no tiene miedo ni se intimida con ustedes porque no le deben nada, al contrario ustedes le ponen trabas para que no cumplan sus sueños”, acotó el integrante de Gente de Zona, que añadió que ojalá que todos los artistas cubanos se den cuenta de eso.

“No cabe en mi mente tener un Ministro de Cultura en pleno 2021 que no tenga la diplomacia necesaria para llevar un cargo de esta magnitud y que no le importe lo que piensa una generación de artistas que lo que quieren es ser escuchados”, añadió el reguetonero, y precisó que a los funcionarios del MINCULT se les olvida que esos jóvenes son “el futuro cultural” del país.

“Sé que muchos viven con miedo como lo vivía yo cuando estaba en Cuba, todo esto porque no hay libertad de expresión y porque cuando dices lo que piensas siempre hay consecuencias... Yo soy vivo ejemplo de todo eso”, admitió el cantante, que dejó entrever cierta autocrítica en su comentario.

“No creo que este sea el Ministro que pueda llevar y lidiar con nuestra cultura, si de verdad tiene vergüenza pida usted mismo la baja inmediata”, sentenció el músico que se suma así a una extensa nómina de representantes de la cultura cubana, algunos incluso desde dentro de Cuba, han pedido la dimisión del ministro de Cultura tras las vergonzosas imágenes del miércoles.

En las últimas horas, una gran cantidad de artistas cubanos y ciudadanos anónimos se han volcado a pedir a través de las redes sociales y también a través de la firma de una petición en Change.org la dimisión de Alpidio Alonso y del viceministro Fernando Rojas, luego de la respuesta violenta que funcionarios de la institución dieron a los jóvenes que protestaban de forma pacífica en las inmediaciones de la sede del Ministerio.

Entre los artistas cubanos que han pedido la dimisión del ministro de Cultura figura el humorista Alexis Valdés, la actriz María Isabel Díaz o el reguetonero Yomil Hidalgo, entre otros.