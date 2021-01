Poeta cubano Amaury Pacheco detenido al salir a manifestarse en el Capitolio de La Habana

El poeta cubano Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido en la tarde de este sábado cuando se disponía a ir al Capitolio de La Habana a exigir la renuncia del ministro de Cultura Alpidio Alonso y el viceministro Fernando Rojas.

En un video filmado por su esposa, la también activista Iris Ruiz, se ve que Amaury sale de su casa decidido a abogar por sus derechos.

"Me voy al Capitolio. Derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de asociación. Somos legítimos y somos legales también. Cultura y no golpes. No a la cultura del maltrato", declara Pacheco antes de partir.

No obstante, a unos pocos metros de su vivienda, lo esperaba la patrulla 134 con varios policías que lo esposaron y lo detuvieron.

En horas de la mañana de este sábado la policía política detuvo a Jesús David, el hijo de Amaury e Iris.

El propio padre relató que al joven lo habían citado en la estación policial con el pretexto de que había aparecido un celular extraviado, pero lo dejaron retenido, lo que parece ser una maniobra de la Seguridad del Estado para amedrentar a la familia.

Esta jornada también fue detenido el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien salió hacia el Capitolio y en estos momentos se encuentra en paradero desconocido.

"Voy saliendo hacia el Capitolio! No transmitiré en directo. Primera razón porque mi conexión es mala y en segundo lugar para proteger a la gente que está a mi alrededor, pues ayer mi amiga África fue víctima de tortura psicológica por transmitir mi directa: la desnudaron en la unidad de policía para quitarle mi teléfono. Esto tiene que parar #DimisionYa #EstamosConectados", dijo el líder del Movimiento San Isidro cuando se dirigía a manifestarse.

Otero Alcántara convocó este viernes a un encuentro en el Capitolio de La Habana a las 12 del mediodía, el cual fue truncado por la presencia policial ante los respectivos domicilios de los activistas.

El objetivo era exigir la renuncia de los funcionarios, luego de que el ministro de Cultura agrediera con un manotazo a uno de los manifestantes que pretendían exigir un diálogo con la institución.

El viernes también fueron arrestados el propio Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo, mientras que activistas como Katherine Bisquet y la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, amanecieron con sus domicilios sitiados para que no llegaran al Capitolio.