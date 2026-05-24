La Unión de Escritores y Artistas de Cuba a grito limpio: «¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Viva Díaz-Canel!»

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Mientras millones de cubanos sobreviven sin electricidad, sin agua y sin comida, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) encontró tiempo y energía —quizás de un generador— para publicar este viernes una declaración oficial en su página de Facebook que concluye con un triple viva a Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

El detonante del arrebato patriótico fue la acusación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, desclasificada el 20 de mayo y aprobada por un gran jurado federal el 23 de abril. Los cargos se relacionan con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

La UNEAC calificó la acusación de «espuria condena a nuestro líder histórico» y la comparó, con notable erudición histórica, con el hundimiento del Maine en 1898, la invasión a Iraq y el golpe en Chile. Faltó poco para que citaran la caída de Troya.

El texto declara que «los artistas y escritores cubanos rechazamos de manera categórica la peligrosa escalada agresiva del gobierno imperialista estadounidense». La organización, fiel a su vocación de correa de transmisión ideológica desde que Fidel Castro la fundó en 1961 bajo el principio de «dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada», no decepcionó a sus patrones.

Lo más llamativo del documento no es lo que dice, sino lo que admite sin querer. En un párrafo que pretende ser épico, la UNEAC pregunta retóricamente qué sucede cuando un pueblo vive «sin electricidad, a veces sin agua corriente, con escasez de alimentos y medicinas» y aun así acude a las plazas. La respuesta que esperan es heroica; la que ofrece la realidad es otra: según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de la población cubana vive en pobreza extrema y el 78% quiere emigrar o conoce a alguien que quiere hacerlo.

Los artistas también prometieron defender la patria «frente a la computadora, si hay electricidad, o ante una hoja de papel, si nos la quitan». Un gesto de abnegación conmovedor, considerando que en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus más del 80% de los hogares reportó pérdida de alimentos por apagones, y que Cuba ha registrado recientemente déficits de generación superiores a 2,000 MW con cortes de más de 24 horas diarias en algunas provincias.

La declaración se enmarca en la campaña de movilización orquestada por el régimen. El mismo jueves 22 de mayo se realizó una tribuna antimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, con Díaz-Canel presente en uniforme verde olivo pero sin pronunciar discurso. El régimen convocó tribunas en todo el país desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio, fecha del cumpleaños 95 de Raúl Castro.

Mientras la UNEAC redactaba sus vivas, 7 de cada 10 cubanos habían dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez, según el Food Monitor Program. Cuba registró además más de 1,000 protestas en abril de 2026, lo que sugiere que no todo el pueblo comparte el entusiasmo literario de sus representantes oficiales.

No es la primera vez que la UNEAC desconoce a la ciudadanía de la que forma parte. Tras el 11 de julio de 2021, el dramaturgo Yunior García Aguilera renunció públicamente a la institución declarando que no podía seguir en una organización que «le da la espalda a una parte considerable del pueblo». La UNEAC siguió su camino sin inmutarse, y su declaración del jueves lo confirma: cierra con «¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva Cuba libre!». Libre, sí —de electricidad, de agua, de comida y, al parecer, de escritores y artistas oficiales dispuestos a escribir sobre eso.