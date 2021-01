Katherine Bisquet: Ante la injusticia no existe justificación alguna

La escritora cubana Katherine Bisquet, quien fue una de las huelguistas de San Isidro y ha estado siendo acosa constantemente por la Seguridad del Estado, ha hecho un llamado a perder el miedo a salir a las calles y a no justificar la injusticia del gobierno.

"Yo quisiera que las personas entendieran muchas cosas. Pero quisiera, siendo más específica, que entendiesen la lógica de salir a la calle a protestar de forma pacífica, aún estando bajo sobreaviso de que vas a ser detenido en la esquina de tu casa porque tienes una patrulla. Esta lógica posiblemente sea la que más afecte al poder. Porque es la única manera de hacer visible, públicamente y en acción, la represión policial", dijo la joven.

"La Seguridad del Estado muchas veces nos ha implorado que no salgamos, que nos quedemos quietos, que nos quedemos en las redes, que escribamos, que dialoguemos, que conversemos. La Seguridad del Estado quiere que repitamos sus mismas lógicas y dinámicas de acción, su burocratismo, su papeleo, sus mecanismos y vías y pasos (i)lógicos. La Seguridad del Estado quiere construirnos nuestros perfiles psicológicos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, qué tan dóciles somos, qué tan instruidos somos, qué tan marginales, qué tan pobres, qué tan idiotas, qué tan oportunistas, qué tan sinceros, qué tan temerarios, cuántas cosas tenemos qué perder", agregó.

Bisquet sostuvo que la Seguridad del Estado quiere dividir a los cubanos niveles de entrega a la causa, por niveles de educación, por raza, por sexo, por inclinaciones sexuales, por gremios, por lugar de nacimiento, por tipo de crianza.

"La Seguridad del Estado no nos reconoce como sociedad civil, nos reconoce como opositores de la cultura, opositores políticos, opositores del deporte, opositores inclasificables", sostuvo.

"Además, se da el lujo de pensar que somos de ciertas maneras, maneras que ellos crean en su imaginación durante su jornada laboral. La SE no entiende cómo yo puedo perdonar a, cómo yo puedo amar a, cómo puedo involucrarme con, cómo puedo salir de mi casa contra una patrulla. Porque claro, eso no va con mi perfil", añadió.

La joven dijo que tanto la sociedad cubana como muchos de sus conocidos piensan muy parecido a la lógica de la SE.

"Porque para hacer algo, protestar, hay que tener un fin, un resultado, ser efectivo, ser impecable, ser político, ser inteligente, se suspicaz, ser oportuno y sobre todo actuar legal y ser obediente. La SE piensa esto también, y precisamente por esto impide y controla a los locos. Para que esas locuras no se conviertan en racionalidad y sean efectivas. La SE al menos aquí, hace algo. La sociedad sí no hace nada. Solo mira y critica. Y se convence de que esa no es una opción", apunta.

Por último, la escritora dice que quisiera que los cubanos entendiéramos que ante cualquier injusticia no existe justificación alguna, ni tan siquiera el miedo.

"Quisiera que entendieran que cada persona es un individuo y es un universo y por la tanto tiene una forma diferente con respecto a los demás de sentir y vivir procesos. Si alguien sale a protestar teniendo una patrulla en la esquina es para demostrarle al mundo y quedar bien consigo mismo, con su dignidad, de que lo que hace es justo, que lo que hace es una manera de vivir como uno sueña, de vivir desde donde quiere vivir, en libertad", acota.

"Si tenemos el impulso de salir, aun sabiendo que seremos detenidos, no es por soberbia o impulsividad, ni es por orgullo o representatividad, simplemente es por creernos libres y estar capacitados para sentirnos así. Y esto, cuando menos, debe ser respetado, pero sobre todo debe ser entendido. Porque cada cual tiene el derecho a la libertad plena y a la dignidad plena. Porque cada cual hace lo que siente. Porque cada cual cree en uno mismo. Si no, ¿qué nos queda?", dijo Bisquet.

Katherine Bisquet fue una de las personas detenidas por la policía cubana este miércoles, para que no pudiera llegar a la manifestación pacífica de los artistas ante el Ministerio de Cultura, con el fin de reclamar un diálogo con la institución.