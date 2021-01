Kourtney Kardashian incendia Instagram con unas ardientes fotos con un diminuto bikini rojo

Para nadie es secreto que a sus 41 años Kourtney Kardashian es dueña de una estupenda figura y de una belleza que fácilmente pueden ser la envidia de cualquier veinteañera.

Y es que pareciera ser que la socialité ha encontrado 'la fuente de la eterna juventud', pues a su edad y después de haber tenido tres hijos, luce completamente espectacular y sigue siendo una de las mujeres más sexys y seguidas tanto de las redes sociales como de la prensa rosa.

Demostrado ha quedado una vez más en las últimas fotografías que la mayor del famoso clan Kardashian-Jenner ha compartido en su cuenta de Instagram, donde alberga nada más y nada menos que 109 millones de seguidores, y que son ¡puro fuego!

En las instantáneas podemos ver a Kourtney Kardashian de lo más sensual y explosiva saliendo de una piscina, mientras echa a volar la imaginación de sus fanáticos enfundada en un minibiki de color rojo que deja al descubierto gran parte de sus exuberantes curvas.

"Un poco de diversión bajo el sol", comentó la empresaria junto a su publicación.

Como no podía ser de otra manera, tal escena no ha hecho más que subir la temperatura de los admiradores de Kourtney Kardashian, quienes han caído rendidos a sus pies.

Además de los casi 3 millones de 'me gustas' que en menos de 15 horas han logrado acumular las fotos de la estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians, los mensajes llenos de halagos también han colmado la sección de comentarios del post.

"La más sexy de las Kardashians, sin lugar a dudas", "Dios, estás increíble", "Espectacular es poco", "Una diosa bajada del cielo", "La más bella de todas las hermanas", "Rezado estoy para lucir así con 41 años y después de tener tres hijos", "El cuerpo más bonito que he visto, Dios te bendiga" o "Definitivamente eres la reina de todas las Kardashians", son algunos de los piropos que le han regalado sus incondicionales.

En las últimas semanas Kourtney Kardashian ha acaparado los titulares de los tabloides más importantes de la prensa del corazón, tras desencadenarse unos rumores de que estaría saliendo con el batería de la banda pop-punk Blink-182, Travis Barker.

"Han sido amigos durante mucho tiempo, pero ahora la relación se ha vuelto romántica", alegó una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Curiosamente, la noticia salió a la luz días después de que la mayor del famoso clan y el músico estuviesen de visita en la mansión que tiene la matriarca de la familia, Kris Jener, en la ciudad de Palm Spirings (California).

