Karol G sorprende a sus fans en Medellín: repartió regalos y cantó "Bichota"

Karol G no olvida sus raíces. A pesar de ser una de las artistas más populares y aclamadas de la industria musical latina y estar radicada en Miami (Florida), la colombiana tiene muy presente de dónde viene y siempre que tiene ocasión lo demuestra.

La novia de Anuel AA se encuentra actualmente en su Colombia natal, concretamente en Medellín, la ciudad que la vio nacer hace casi 30 años. Y su estancia en la metrópoli la aprovechó para visitar una de sus zonas: la comuna 13.

La intérprete de canciones como Culpables o Tusa no publicó nada al respecto de esta visita en concreto en sus redes sociales. Sin embargo, todos los que tuvieron la suerte de estar ahí en ese momento no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar la visita sorpresa, en la que no solo cantó su último hit Bichota, también donó alimentos y productos de primera necesidad.

Según se ve en los diferentes vídeos que circulan en la red, la cantante llegó a la comuna 13 con bolsas repletas de alimentos y otros productos de higiene. Unas bolsas que la misma Karol G se encargó de repartir personalmente entre los vecinos de la zona.

Carolina Giraldo Navarro -nombre real de Karol G- es una de las cantantes colombianas más populares del género urbano y también de las más queridas en su país, donde se ha ganado el cariño de la gente por su talento y humildad.

Las imágenes hablan por sí mismas. Los vecinos estaban felices de poder ver a la artista de cerca, compartir con ella y también de fotografiarse con la superestrella.

La joven, que dentro de dos semanas cumplirá 30 años, llegó al lugar con amigos y compañeros con su pelo azul recogido en dos moños.

La 'bebesita', consciente de que esta visita podría causar polémica por el momento en el que se produce, comentó durante su visita: "Nos van a destruir en los noticieros, en las redes. Me van a matar por estar aquí. El hecho es que no podría venir en otro momento, amo Medellín, amo mi ciudad. Traigo regalitos para todo el mundo para que sepan que nosotros no nos olvidamos de la gente".

Estas palabras se escuchan en uno de los vídeos que no paran de circular en las redes sociales de esta visita tan especial de la cantante.

