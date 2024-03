La Dura se rinde ante el look de Karol G en los Billboard Women in Music 2024

La Dura, Karol G Foto © Instagram / La Dura, Karol G

Karol G no está dejando indiferente a nadie con el espectacular look que lució para asistir a la gala Billboard Women in Music, donde la homenajearon con el premio Women of the Year (Mujer del Año). Y una de las personalidades que no ha dudado en destacar el estilismo de la Bichota fue la influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura.

Como buena fan de la intérprete de "El Makinon", La Dura compartió una foto en sus historias de su look para esta ceremonia de entrega de premios en la que se homenajea a las mujeres de la industria y escribió: "Nunca espero menos de ella. Un look fresco, moderno, sexy y sobre todo brillante".

Captura de Instagram

Un elogio con el que la cubana vuelve a demostrar que es toda una incondicional de la Bichota y no solo por su música, sino también por su gusto en moda, algo de lo que sabe mucho La Dura. Al fin y al cabo es una de las influencers cubanas más exitosas de las redes sociales, donde sus looks siempre son aclamados por sus millones de seguidores, que la siguen para inspirarse en sus modelitos siempre atrevidos y cargado de tendencias actuales.

Por su parte, Karol G apostó para la alfombra roja de esta gala por un vestido escotado con pedrería brillante de lo más sensual y atrevido. Un estilismo con el que se robó todas las miradas en su gran noche, en la que hizo historia al convertirse en la primera latina en llevarse el premio de Mujer del Año.