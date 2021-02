Yoelkis Guibert no recibió el permiso de la Federación Cubana para jugar en la Serie del Caribe

El pelotero cubano Yoelkis Guibert no pudo participar en la Serie del Caribe de Mazatlán con los Tomateros de Culiacán debido a una prohibición de la Federación Cubana de Béisbol, según le informó una fuente cercana a CiberCuba.

Guibert se proclamó campeón este sábado conectado cuatro imparables en el increíble triunfo del 7mo juego de los Tomateros.

Un día después de la victoria, Culiacán dio a conocer su roster para la Serie del Caribe en donde representan a México, y sorprendió la ausencia del santiaguero luego de ser protagonista en la final.

Una fuente próxima al jugador cubano aclaró que este espera volver en los próximos días a Cuba desde México.

La Federación Cubana de Béisbol no se ha pronunciado al respeto ni ha explicado por qué el jugador estaba impedido de participar en la Serie del Caribe, si era una cláusula en el orden contractual o si fue una decisión particular de los federativos que rige Higinio Vélez.

Por ahora es absurdo pensar que Guibert no pudo participar en la Serie del Caribe. Presumiblemente, Cuba no quiere que sus peloteros, los que pertenecen a las filas del sistema cubano, participen en el Clásico del Caribe puesto que hace un año la Confederación y su presidente Juan Francisco Puello Herrera no invitaron a Cuba.

Quizás esta sea una medida de venganza de la Federación al evento. Sin embargo, primero que todo se le afecta a un jugador que podría haber extendido su experiencia por México y enfrentado a otro nivel de béisbol.

Guibert estuvo excepcional en la postemporada con Culiacán, bateando .319 (15 hits en 47 turnos) con dos dobles, dos triples y una cuadrangular.