Exasistente de Maradona sobre su estancia en Cuba: Conseguía drogas fuera de la clínica y no es cierto que tuvo hijos

El ex asistente personal del futbolista argentino Diego Armando Maradona, Gabriel Buono, quien estuvo con él durante sus años más difíciles, reveló varios detalles sobre las dos estancias del astro en Cuba para tratar su adicción a las drogas.

Buono aseguró que Maradona no dejó realmente nunca las drogas durante su primera internación en Cuba en el 2000, que las conseguía fuera de la clínica La Pradera, donde estuvo internado, y que solo estuvo verdaderamente volcado en su rehabilitación al principio, cuando estaban con él su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas.

"La realidad es que no tenés acceso [a las drogas] cuando vos tenés ganas de recuperarte, porque en la clínica no tenés acceso, pero la vas a buscar afuera. Y él tenía esos permisos para salir", contó Buono.

"Al principio, cuando estuvieron Claudia y las hijas, sí logró dejarlas, pero cuando se fue la familia volvió a lo mismo", aseguró.

Su segunda internación en Cuba fue en el CESAM, y ahí sí logró limpiarse, según Buono, porque le prohibieron salir y durante 15 días no pudo ver a nadie, en lo que se le pasaba la abstinencia.

"De ahí fuimos a Colombia, donde se hizo el bypass gástrico porque había llegado a pesar ciento veinte kilos. Hasta ese momento jugaba al golf, porque no podía jugar al fútbol. Pero volvió a la cancha y, en el 2005, hizo La noche del Diez y estaba bien. Pero después cayó en la adicción al alcohol. Y bueno, él terminó en esa. Pero se complicó cuando, sin querer, empezó a mezclar el alcohol con los fármacos que utilizaba para el insomnio".

Acerca de los supuestos hijos que Maradona habría tenido en Cuba, el exasistente afirmó que de las novias que tuvo el futbolista durante su tiempo en Cuba "ninguna quedó embarazada".

"Primero [estuvo] con una chica que se llamaba Mavys, que estuvo un tiempo largo con él [años] e incluso vino a Buenos Aires para el partido homenaje de Diego del 2001. Y después llegó Adonay", relató Buono sobre las dos novias oficiales que tuvo Maradona entre 2000 y 2005 en Cuba.

"En la segunda internación que tuvo Diego en el CESAM, en el 2004, vino Mavys a saludarlo. Estuvieron hablando un largo rato en el parque. Ella estaba muy bien y en ningún momento nos dijo: 'Tengo un hijo'".

Sobre el presunto embarazo gemelar de Adonay, dijo: "Yo viajé en el 2005 a Cuba, cuando había salido publicado que [Adonay] estaba esperando un hijo de Diego, y le hicimos un test de embarazo que dio negativo".

El exabogado de Maradona, Matías Morla, dijo que el astro argentino tenía tres hijos en Cuba, a los que aún no reconocía legalmente, lo que para Buono "¡es un disparate total!".

"Eso es un invento de Morla para hacerle daño a Diego y a la familia, dejarlo mal parado, porque él hacía años que venía golpeado porque no reconocía a los hijos. Y, de esta forma, dejaba mal parado de nuevo al que él decía que era su amigo", subrayo.

El exasistente acotó que El Diez nunca salió a desmentir los rumores porque "nunca los escuchó".

"[Diego] Se enteró mucho tiempo después y dijo: 'Yo no sé nada de que tenga hijos en Cuba'. Pero, aparentemente, cuando Morla salía en televisión la orden era cambiarle de canal a Diego para que no lo viera".

Buono también dijo que, si bien es cierto que Maradona tuvo fiestas alocadas durante su tiempo en Cuba, "Tampoco era un jolgorio como algunos piensan. No era todos los días, era de vez en cuando".

Sobre las polémicas fotos de Maradona en Cuba con chicas jovencitas que se presumía podrían ser menores de edad, el exasistente del futbolista puntualizó: "Yo no te puedo decir que fueran menores, pero no por defenderlo a él. Una persona que está en adicción, sea de droga o alcohol, no se da cuenta de algunas cosas. Cuando trae a alguien o le traen a alguien, no le pide el documento. Y en el año 2000, menos. Hoy sí esto está muy marcado y uno sabe que no es joda. Pero en esa época no".

Maradona falleció el pasado 25 de noviembre, el mismo día que Fidel Castro (2016), con quien siempre tuvo una estrecha relación personal.

La autopsia de El Diez reveló que la causa de la muerte fue "un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". El informe toxicológico no encontró alcohol ni drogas ilegales en su cuerpo, aunque sí la presencia de medicamentos que consumía para su salud física y mental.