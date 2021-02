Madison LeCroy aclara lo que pasó con Alex Rodríguez tras nuevos rumores de infidelidad a Jennifer Lopez

La paz y tranquilidad en la que viven Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se ha visto enturbiada por unos nuevos rumores de infidelidad por parte del expelotero.

Estos rumores nacieron en el reality show Southern Charm en el que acusaron a la participante Madison LeCroy de engañar a su pareja con un exjugador de la MLB que vive en Miami. Incluso dijeron que la joven había volado hasta la Ciudad del Sol para estar con él. Algo que desmintió la joven inmediatamente, dejando claro que no había viajado hasta allí para encontrase con el exjugador con el que estaba hablando.

Aunque no se citó el nombre del prometido de JLo en ningún momento, todos los dedos le señalaron a él.

Ante los incesantes rumores de infidelidad, la misma Madison decidió cortarlos de raíz concediendo unas declaraciones al portal Page Six en las que dijo que lo único que había habido entre ella y Alex Rodriguez fueron mensajes de texto y videollamadas.

"Hemos hablado por teléfono, esa es la verdad. Pero nunca ha habido nada físico, nunca hemos tenido ningún tipo de nada. Solo es un conocido", dijo la joven al portal estadounidense. Además, aclaró que nunca se llegaron a ver personalmente, por lo que nunca hubo un contacto físico entre ellos. "Nunca engañó físicamente a su prometida conmigo", añadió.

"He hablado con él esporádicamente, pero no de forma constante", dijo, sin explicar la razón de sus llamadas ni cuando se produjeron, pero según aclaró el programa televisivo se grabó hace un año. Aún así describió su conversaciones como "inocentes".

Según indica la joven le comentó a la persona equivocada que había estado en contacto con la exestrella de los Yankees, lo que provocó toda esta polémica que ha salpicado a la pareja comprometida desde 2019.

Mientras que Madison ofreció estas declaraciones este mismo miércoles, Alex Rodriguez ha permanecido en silencio y continúa disfrutando de su romance con la Diva del Bronx. De hecho, en medio de todos estos rumores compartió un vídeo dando un paseo junto a su chica en un auto descapotable, dejando claro que las cosas entre ellos van viento en popa.

Por otra parte, esta no es la primera vez que Alex Rodriguez se ve involucrado en esta clase de controversia. Cabe recordar que en marzo de 2019 el expelotero cubano José Canseco acusó al exdeportista de haberle sido infiel a JLo con su propia exmujer. Algo que se encargó de desmentir la misma Jessica Canseco.

"¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son verdad! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto en 5. Ciertamente no dormí con él. Soy amistosa con ambos, él y Jennifer. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos extraterrestres", dijo entonces la exmujer del expelotero cubano.

