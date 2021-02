Jacob Forever explica cómo surgió y el profundo significado de su último tema "Aprendí"

Aprendí es uno de los últimos éxitos musicales que ha pasado formar parte del repertorio del cantante cubano de música urbana Jacob Forever y que ha logrado posicionar entre sus admiradores y la preferencia de los amantes de los ritmos más urbanos.

El sencillo, en colaboración con el famoso reguetonero De La Ghetto, trata de la ruptura entre una pareja y de cómo afrontar ese nuevo proceso en soledad lejos de la persona con la que se mantenía una relación. No obstante, ahora ha sido el propio El Inmortal quien ha querido explicar lo que se esconde detrás de la canción y contar cómo fue su surgió la idea de la misma.

Lo hizo a través de un vídeo que subió a su perfil de Instagram y que acompañó del texto: "Así nació mi nuevo éxito Aprendí. Mi gente, como todos mis temas este también tiene su historia y su inspiración. Gracias familia por todo el apoyo".

Primeramente comentó: "Quisiera hablarles un poquito del significado de esta canción. Es fácil, es simple. Si una pareja se separa no tiene porqué llevarse mal, si ya no tienen que ver nada uno con el otro y uno está por aquí y el otro está por allá, no tienen porqué lavarse mal".

"Siempre vamos a pensar en lo positivo. Borrón y cuenta nueva, pero llevarse bien. Ahora, lógico, si alguna de las dos personas se vuelve tóxica lo mejor que hay y lo que les aconsejo es que se bloqueen uno al otro y no se miren más. Llévense bien, que exista unión en el mundo entero, se los dice Jacob Forever", añadió.

En cuanto al proceso creativo que se esconde detrás de Aprendí , el cantante urbano dijo: "Fue todo súper rápido, todo súper nice, me encantó. Me recordó muchos éxitos del pasado como Hasta que se seque el Malecón, Necesito ayuda, Suéltame la mía, La Dura, Súbeme la radio junto a Enrique Iglesias y Descemer Bueno. Son grabaciones que salen bastante rápido, todo orgánico, todo ok en el estudio y nada. La grabé en tan solo 30 minutos. Una canción que me gusta muchísimo y espero que les guste".

Aprendí se estrenó mediante un vídeo en formato audio el pasado 22 de enero a través del canal de YouTube de Jacob Forever y hasta la fecha acumula más de 240 mil visualizaciones.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.