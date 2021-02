"Si no hablas español, te largas": el video de Ana María Polo que se ha hecho viral

Un fragmento de uno de los episodios del popular programa Caso Cerrado, liderado por la abogada y presentadora cubana Ana María Polo, se ha viralizado en las últimas horas luego de que esta montara en cólera con una joven colombiana que se negaba a hablar en español.

La joven apareció en el plató del programa, uno de los de mayor audiencia de la televisión hispana estadounidense, y saludó en inglés, lo que provocó el enojo de la doctora Polo.

"No, ningún afternoon ni ningún hello, aquí se habla en español", replicó la jueza.

No obstante, la joven continuó hablando en inglés y ante la insistencia de Polo, dijo (en inglés) que no se sentía cómoda hablando en español.

La actitud de la participante sacó a la cubana de sus casillas, que se levantó y la amenazó con expulsarla del programa si seguía hablando en inglés.

"Tú eres colombiana y esto es un programa en español. Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", dijo visiblemente alterada.

La joven continuó retándola y hablando en inglés, hasta que Polo explotó y le dio un ultimátum: "Si no dices en español la próxima palabra, ¡te largas!", a lo que la colombiana contestó con un "sí, señora", en perfecto español.

El video fue compartido por un usuario de Twitter y ya suma casi dos millones de reproducciones, más de 10 mil likes y 3000 retuits.

El polémico momento ha generado comentarios divididos, pues si bien algunos aplauden el comportamiento de la doctora Polo, otros lo consideran desproporcionado o injustificado, ya que en otros casos ella ha hablado inglés con participantes que no hablan español. También hubo personas que criticaron la actitud de la cubana y señalaron que no era diferente de las personas intolerantes que reaccionaban de forma agresiva cuando los latinos hablaban español en Estados Unidos.

No obstante, numerosas personas que vieron la transmisión del programa salieron en defensa de la doctora Polo, alegando que era necesario ver el show completo para entender por qué reaccionó así con la joven, que presuntamente se avergonzaba de ser latina y se negaba a hablar en español incluso con su familia.

"Tienen que ver el caso completo, esa niña malcriada realmente se merecía esa sacudida", "No encuentro el programa pero tienen que verlo, trata sobre sentir vergüenza por tus orígenes y tus raíces, sentir vergüenza de que te vean hablando tu idioma natal", "La niña se lo merecía porque sabe hablar español perfecto, simplemente se hace la pendeja por tocar narices", "Ella no es de esos casos que están comentando aquí que sus padres no les enseñan español, ella nació en Colombia y llegó a Estados Unidos con 16 años", "El problema aquí es la falta de educación. Si hablas el idioma en el que se dirigen a ti lo correcto y lo educado es contestar en ese idioma, y más aún si vas a un evento donde todos hablan ese idioma", fueron algunos de los comentarios.

A la par que popular, Caso Cerrado también es un programa controversial y cuya veracidad se ha puesto bastante en duda. Tanto en los créditos del show como la propia Ana María Polo han señalado que muchos de los casos son dramatizados pero basados en hechos reales, en los que los protagonistas no quieren aparecer frente a las cámaras.

