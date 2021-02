Imágenes de los primeros recibos de electricidad tras subida de precios en Cuba: "De infarto"

Varios cubanos han compartido en sus redes sociales los primeros recibos de electricidad que deberán pagar luego de la puesta en marcha de la llamada Tarea Ordenamiento, que elevó los precios de productos y servicios de primera de necesidad en el país.

“Es una falta de respeto, te venden equipos electrodomésticos para que mejore la calidad de vida y ahora tienes que dejar de usarlos porque de lo contrario no tienes dinero para comprar alimentos. ¿Hasta dónde nos van a llevar?”, comenta uno de los usuarios identificado como Michael Hernández.

Odicelis Llorente es otra de las que compartió su recibo de electricidad de casi 2.593 pesos: “¿Alguien más infartó con la corriente? A lo que responden con algunas bromas y respuestas como: “Este mes que los cardiólogos se pongan las pilas que los infartos vienen apululu, y en el verano será peor, qué horror”.

“Aquí no han tirado el papelito, lo estamos esperando como cosa buena para llorar. Me imagino que en el verano habrá que darse un sogazo”. Comenta Daniela Odp al referirse a los altos consumos que están por venir en los meses de verano cuando el calor amerite el uso de ventiladores y aires acondicionados.

“Dios mío, yo me estoy preparando para cuando llegue el mío. Y eso no es nada, todos estamos concentrados en la luz, deja que llegue el recibo del agua que en ese momento el que no infartó con la luz, lo hará con el agua”, Comenta Yule Molerio, quien al parecer reside en la capital cubana.

“Desmintiendo al NTV d Cuba” es el grupo donde se han subido la mayoría de estas publicaciones, una comunidad recientemente creada en Facebook que supera ya los 13 mil miembros y donde los usuarios sacan a la luz las verdades que oculta el Noticiero de la Televisión Cubana.

La propia televisión oficialista había trasmitido la inconformidad de muchos cubanos que expresaron sus dudas en diciembre pasado sobre los nuevos precios de la electricidad y no sabían si podrían pagarla con los nuevos salarios, con los que deben solventar otros gastos en sus casas que incluyen la canasta familiar.

Muchos memes se han desprendido de estas publicaciones de recibos de luz en Cuba, Abeja memeros 1 ha publicado chistes que aluden incluso al equipo de Industriales.

Por otra parte se espera un aumento de la electricidad en la capital cuando sus residentes adopten medidas de restricción total de movilidad y permanezcan más tiempo en sus viviendas; estas se harán efectivas a partir de este viernes, según se conoció en reunión del Consejo de Defensa Provincial citada por el periódico Tribuna de La Habana.

Mientras tanto la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) twittea sobre nuevas opciones de pago para que los cubanos tengan “facilidades” a la hora de depositar su dinero por los servicios eléctricos.

“Disfrute los beneficios de las plataformas electrónicas Transfermóvil y EnZona” dice la UNE, las cuales garantizan rebajas de 3 y 5% respectivamente su utiliza sus servicios.