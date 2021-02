La periodista Gloria Ordaz comparte una foto del día que se fue de Cuba

La periodista cubana Gloria Ordaz, uno de los rostros más importantes dentro de la televisión de Miami (Florida), ha querido recordar su juventud y los últimos momentos que pasó en la isla.

Para ello, la presentadora de Telemundo ha utilizado la famosa etiqueta #TBT (Throwback Thursday) a la que cada jueves recurren millones de usuario de las redes sociales para traer de vuelta alguna imagen del pasado y ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que fue tomada el día que se fue de Cuba.

En el retrato podemos ver a la conductora muy joven y posando en el portal de una casa con un vestido de tela vaquera azul y unas sandalias negras de plataforma. Según la descripción que Gloria Ordaz añadió a su publicación, en la instantánea tenía tan solo 20 años de edad.

"Ustedes pensarán que no tengo vergüenza pero la verdad es que esta foto me ha hecho reír demasiado, tenía que compartirla con ustedes en este jueves del recuerdo #TBT ¿Me creía modelo o qué? Aunque no lo crean ese fue el día que me fui de Cuba, tenía 20 años", comentó la periodista.

Los seguidores de Gloria Ordaz le han regalado mensajes llenos de cariño. Algunos se han sentidos identificados con su recuerdo y otros han aprovechado para dejarle algún que otro piropo a la presentadora en la sección de comentarios del post.

"Recodar es volver a vivir", "Parecías de 15 años", "Qué bonita, yo aún me acuerdo también del día que me fui de Cuba", "Parecías menor. Muy linda siempre, la misma carita", "Bello recuerdo. Linda como siempre, no pareces que tenías 20 años, muchas bendiciones", "Ese día nunca se olvida", "Qué bonita eras y eres todavía, bella Gloria" o "Preciosa antes y ahora", son varios de los cumplidos que le han llegado a la periodista.

Después de varios años presentado el noticiero en Univisón, en 2017 Gloria Ordaz fue sorpresivamente despedida tras un proceso de reestructuración que vivió el mayor canal hispano de noticias en Estados Unidos.

Unos meses después la cubana fue fichada por Telemundo y desde 2018 podemos verla actualizando cada día sobre las últimas noticias del acontecer nacional e internacional en el telediario de la candena hispana.

