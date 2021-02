Coronavirus en Cuba: entra en vigor el aislamiento institucional obligatorio para viajeros

El gobierno cubano ha comenzado a implementar este sábado el "aislamiento institucional" obligatorio para todos los viajeros internacionales que llegan a la isla.

La medida busca enfrentar la compleja situación epidemiológica del país pues, según las autoridades, muchos de los actuales controles de focos están relacionados con visitantes del extranjero.

Tanto los turistas, empresarios, técnicos y cooperantes extranjeros, como el personal diplomático extranjero, la prensa extranjera acreditada en Cuba y las delegaciones oficiales que arriben durante este período deberán seguir los protocolos aprobados por los ministerios de Salud Pública, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y el de Relaciones Exteriores.

En cuanto a los colaboradores de la Salud y del resto de los Organismos de la Administración Central del Estado, serán aislados en locales habilitados en La Habana y Matanzas, cumpliendo los requisitos sanitarios establecidos.

Los estudiantes y becarios extranjeros serán aislados en las instituciones designadas para este fin por el MINSAP y el MES.

Los cubanos residentes que viajen a la isla cumplirán el aislamiento en centros habilitados en las provincias, que serán libres de costo. Tampoco deberán pagar el transporte hacia el centro y el de regreso a su residencia una vez culminado el aislamiento.

Sin embargo, los visitantes extranjeros y cubanos no residentes que arriben al país serán aislados en instalaciones hoteleras designadas en cada territorio, y deberán asumir los costos de estancia y transportación.

Durante la estancia tendrán restricción de movimiento, no podrán ir a la playa, ni hospedarse con los familiares. No obstante, deben pagar la tarifa íntegra del servicio de alojamiento y transporte que se les ofrece.

Respecto a las nuevas medidas, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), insistió en que los protocolos aprobados no fueron cumplidos, pues no se trata solo que hayan venido viajeros enfermos, sino que no siempre se cumplió el aislamiento necesario hasta tanto estuviera el resultado del PCR.

También a partir de las 00 horas de este 6 de febrero entra en vigor una nueva reducción a las frecuencias actuales de vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, República Dominicana, a los que se incorporan Jamaica y Colombia.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica nacional, regional e internacional y la necesidad de aplicar nuevas medidas para contener la propagación de casos de COVID-19, se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias a Nicaragua, Guyana, Trinidad & Tobago, Surinam y se suspenden las frecuencias a Haití.

Se autorizará el arribo de vuelos sin pasajeros únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior, precisaron las autoridades.

El último parte del MINSAP reportó 845 nuevos casos positivos de coronavirus en la isla y cuatro nuevos fallecidos, para un total de 5544 casos activos, 31190 casos globales y 229 muertes por COVID-19.