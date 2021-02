Artistas cubana Tania Bruguera permanece sitiada por la Policía desde el 27 de enero

La artista plástica cubana Tania Bruguera denunció el lunes que la Seguridad del Estado la mantiene sitiada en su casa bajo vigilancia policial, sin permitirle salir a la calle.

"Hoy es otro día", escribió en su muro de Facebook, junto a la imagen de una patrulla, una foto muy similar a la que ha venido publicando hace varios días, y que demuestra el perenne acoso al que la han sometido las fuerzas represivas del régimen.

Tania, una de las figuras del arte independiente cubano más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional, lleva en esta situación desde el 27 de enero, según detalló su hermana, Débora Bruguera.

"El acoso policial persiste y durante este tiempo hay niños que esperan por horas para ser recogidos por ambulancias y un presupuesto botado en no se sabe cuántas patrullas, motos, guaguas, combustible destinado a perseguir personas pacíficas, libre-pensantes", cuestionó.

"Si supieran que Tania es más eficaz cuando está en casa sin distracciones la dejarían coger calle, cuando su cabeza no anda distraída no hay quien la pare, así que lo mejor es que muevan las patrullas y cuiden a los ciudadanos de los verdaderos criminales, no de los que ustedes se inventan. Recuerden que el 27N es un movimiento horizontal, están perdiendo tiempo porque ella solo es una más. Todos somos 27N", concluyó.

Tania Bruguera lleva meses bajo este acoso policial, mientras los medios de prensa oficialistas han dirigido contra ella una férrea campaña propagandística destinada a desacreditarla como artista y como persona.

El lunes, durante la emisión estelar del noticiero nacional de televisión, el periodista Humberto López la señaló como una de las protagonistas de la "manipulación", calificativo que el comentarista le dio a la concentración de artistas e intelectuales del 27 de noviembre pasado frente el Ministerio de Cultura.

"Tania Bruguera (...) tiene un rol importante movilizativo", dijo López al referirse a supuestas actividades conspiradoras en Cuba pagadas por el gobierno norteamericano.

La intención del régimen de ensuciar la reputación de Tania Bruguera, a quien sus medios de prensa han acusado de ser una "fabricación política" desde Estados Unidos, ha sido acompañada por amenazas en las redes sociales.

se está amenazando de muerte a la artista plástica. Esta semana varios intelectuales cubanos denunciaron que desde Internet

La escritora Wendy Guerra mostró en su muro de Facebook la captura de un perfil de Twitter de la usuaria Alina Rubio, quien afirmó que "apretar el gatillo" contra Bruguera es un acto de "amor" y de "justicia".

"Si le pasa algo a Tania Bruguera no será una sorpresa, TODOS estábamos avisados. Amenazar la vida de una mujer, alentar a una mujer que aluda directamente la posibilidad de la muerte de otra es una falta terrible, algo que en cualquier parte del mundo puede juzgarse y castigarse", dijo Guerra.

"He aquí la prueba. No se quién es ese ser repugnante que avisa puede apretar el gatillo por amor y matar a una artista como Tania. ¿Nadie piensa reaccionar a este abuso?", inquirió.

Tania Bruguera fue detenida el 27 de enero cuando se dirigía a la sede del Ministerio de Cultura, para unirse a otros artistas y activistas que exigían retomar el diálogo con las autoridades del sector, interrumpido el 27 de noviembre. , para unirse a otros artistas y activistas que exigían retomar el diálogo con las autoridades del sector, interrumpido el 27 de noviembre.

Ese día ya estaba sitiada por la Seguridad del Estado. Según denunció su página web, los agentes le estaban "recomendándole regresar, se dirigen siempre a ella muy cínicamente usando subjuntivos. Nos dicen que la respuesta de Tania Bruguera es un rotundo 'No, no me voy a quedar', mientras el policía llamaba para saber qué hacer en este caso".