Evaluna Montaner y Camilo Echeverry celebran su primer aniversario de bodas

¡El tiempo pasa volado! Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están de enhorabuena, pues acaban de cumplir su primer aniversario de bodas.

Parece que fue ayer que la famosa pareja de jóvenes artistas se dieron el sí quiero en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Miami (Florida), pero la verdad es que ya ha pasado un año del gran día y los protagonistas de esta bonita historia de amor no han dudado en celebrarlo con todos sus incondicionales que cada día les siguen y les apoyan a través de las redes sociales.

Las cuentas de Instagram de los artistas ha amanecido colmadas de dedicatorias mutuas llenas de romanticismo, en las que se pueden palpar el gran amor y respeto que se tienen y la felicidad que sienten de poder compartir la vida juntos.

"No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado.

Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días. Estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo. Te cuido. Te honro", comentó Camilo con varias fotografías de los dos.

La hija del famoso cantautor Ricardo Montaner, por su parte, agregó junto a una preciosa imagen de ambos en una playa:

"Hoy es un día tan especial para mí. Es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes. Gracias Camilo y JP Saxe por escribirla conmigo. Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos".

Como bien hicieron referencia Evaluna y Camilo en sus publicaciones, la joven aprovechó la fecha de su aniversario de matrimonio para lanzar su más reciente propuesta musical, un sencillo cargado de romanticismo titulado Uno más uno.

La canción fue escrita por la propia intérprete en compañía de su esposo y JP Saxe, y además de estar disponible en todas las plataformas digitales desembarcó en YouTube de la mano de un videoclip que en menos de unas horas ha logrado sobrepasar más de un millón de reproducciones.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.