Camilo se enfada con paparazzi que hizo llorar a su hija: "Índigo se asustó"

Camilo y Evaluna forman una de las parejas más admiradas del mundo de la música latina. Juntos han formado una preciosa familia con la llegada de su primera hija, Índigo, que el próximo año cumplirá dos años. Pero a pesar de la gran fama del matrimonio, han optado por mantener la privacidad de la niña sin mostrar su rostro en sus redes sociales. Una decisión que no han respetado algunos los paparazzis...

Hace unos meses Ricardo Montaner, abuelo de la bebé, estalló en las redes sociales por unas imágenes que había tomado de la bebé. Algo que se ha vuelto a repetir. En esta ocasión sucedió en las calles de Madrid cuando un paparazzi fotografió a la pequeña y la expuso en los medios. Unas imágenes que molestaron especialmente a Camilo puesto que el fotógrafo le habría prometido al cantante que no las subiría.

En las imágenes podemos ver a la pareja en Madrid con su hija en común. En algunas la niña aparece llorando mientras que en otra aparecen Camilo y Evaluna posando.

Sobre estas fotografías fue preguntando el intérprete de "Vida de rico" y aclaró lo que sucedió, dejando entrever lo enfadado que estaba.

"Estábamos saliendo de un lugar donde tomamos café y había dos paparazzi tomando fotos y yo dije… ok, pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y tan como violando el espacio personal que Índigo se asustó, ella nunca llora en la calle ni nada, ella es súper tranqui, pero estaba llorando porque se asustó", comenzó explicando.

Ante la situación incómoda, explica que se acercó para hablar con el paparazzi y le pidió que cuidase a su hija y no publicase esas fotografías. Una petición que habría aceptado el fotógrafo.

"Entonces le dijimos al tipo: 'compadre, ven. Te puedo pedir porfa que cuides a Indi, no le tomes foto a ella', y ahí me dijo: 'Sí, es más, yo no puedo postear ni entregar ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto de ella porque me meto en un problema legal', y le dije: ‘tranqui, si quieres nos tomamos hasta una foto los dos', por eso que en una foto salimos Evaluna y yo sonriendo como si estuviéramos okey con las fotos", añadió.

"Pero el tipo de verdad que de manera muy respetuosa nos prometió que no iba a tomar fotos de Índi y le tomó y la posteó, justo en la que ella sale llorando", concluyó. A pesar de la conversación que tuvieron, las fotografías se han difundido en las redes sociales.