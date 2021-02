Alejandro Sanz y Rachel Valdés se divierten bailando al ritmo de música cubana: "Celebremos la vida cada día"

No cabe dudas de que la artista plástica cubana Rachel Valdés ha hecho aflorar aún más en el famoso cantante español Alejandro Sanz su gusto por la música y los ritmos de la isla.

Desde que la pareja hizo público su amor en las redes sociales, varias han sido las ocasiones en las que hemos podido ver al intérprete de éxitos como Amiga mía o Corazón partío coqueteando con la cultura cubana mientras pasa agradables momentos en casa junto a su chica.

Uno de los ejemplos más recientes ha sido el vídeo que el cantautor ha subido a su cuenta oficial de Instagram. En el material, de apenas unos segundos, podemos ver a Alejandro Sanz y Rachel Valdés de lo más felices y enamorados en una cocina bailando al ritmo de la canción Guajira (I love you too much) de la agrupación cubana Yerba Buena.

"Celebremos la vida cada día", fueron las palabras con las que el artista español acompañó su publicación.

Hace unos días atrás el ritmo cubano se apoderó nuevamente de Alejandro Sanz y quedó evidenciado, esta vez, en la cuenta de Instagram de la artista plástica.

La joven subió un divertido vídeo a la sección de historias de su perfil en el que aparecía junto a su novio en el gimnasio que posee al cantante en su residencia de Madrid (España) en el que se les podía ver contoneándose al compás de Tú me amas interpretada por la agrupación musical cubana Habana Abierta.

El pasado mes de diciembre la pareja regaló a sus seguidores una escena similar, aunque en esta ocasión la canción que sonaba de fondo era Labana, de Alejandro Sanz, y que precisamente habla de la capital cubana.

El español y la cubana compartieron un audiovisual con sus fans donde aparecían en una terraza bailando salsa y la verdad es que al artista no se le daba nada mal.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.