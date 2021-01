Entrenando en pareja: Alejandro Sanz y su novia cubana Rachel Valdés desafían a bailar al ritmo de música cubana

Rachel Valdés y Alejandro Sanz muestran cada vez con más frecuencia a sus seguidores de las redes sociales lo bien que se lo pasan juntos, lo enamorados que están y la gran química que existe entre ellos.

Y es que la pareja formada por el famoso cantautor español y la artista plástica cubana acaba de demostrar que no solo comparten su pasión por el arte, sino que tienen otra cosa en común que les une y les hace explotar su lado más divertido y desenfadado: el deporte.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés han decidido ponerse en forma y practicar ejercicios juntos. Para ello, la pareja ha estado acudiendo al gimnasio que posee el cantante en su residencia de Madrid, desde donde han compartido un simpático momento con sus fans.

El intérprete de Amiga mía publicó un vídeo en su perfil de Instagram que evidencia que además de sudar y quemar calorías ambos disfrutan de la sesión al máximo y con la mayor de las alegrías, pues en el audiovisual se les puede ver muy felices en el gym mientras regalan un tímido baile al ritmo de Tú me amas interpretada por la agrupación musical cubana Habana Abierta.

"Empezamos el lunes con este challengue. Una coreografía de extrema complicación solo apto para bailarines expertos", bromeó Alejandro Sanz.

"Ese ritmo de caderas, disfrutón. Bonitos", "Qué bellos", "Me encantan, pero tú le pones el toque especial", "Qué bien, así se hace, buena actitud", "Vaya movimientos de caderas jaja", "Ustedes sí que gozan", "Bien sabemos que te haces el que no, pero en escenario te tiras cada paso jaja", "Me uno al challenge", "Qué divertidos" o "Qué rico verlos juntos y felices", son algunos de los comentarios que ha recibido el cantante español en su post.

En las últimas semanas, Rachel Valdés y Alejandro Sanz han dejado evidencia en sus cuentas de Instagram de su complicidad y de algunos entrañables momentos que han pasado en familia.

Ejemplo de ello fue durante la pasada nevada que se vivió en la capital española, cuando la artista plástica y el cantautor publicaron varias imágenes de ellos disfrutando del blanco paisaje en compañía de sus hijos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.