Mónica Baró: "Nada tiene que ver con el embargo que el Partido Comunista de Cuba sea el único que existe"

La periodista Mónica Baró Sánchez se sumó al debate que sobre el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba, y afirmó que dicho embargo nada tiene que ver con que el Partido Comunista de Cuba sea el único que existe en el país.

"Creo que no se puede, o no se debería, discutir el impacto del embargo/bloqueo en la sociedad y economía de Cuba sin hablar de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba y la falta de libertades. La pobreza en que está sumida Cuba, que sufre mayormente la gente que vive ajena a todas las masturbaciones intelectuales que vemos en redes sociales, y de las cuales yo participo, no se explica principalmente por el bloqueo/embargo", dijo la periodista.

La periodista dijo que dijo que las sanciones de Estados Unidos no sirven para hacernos a las cubanas y cubanos más libres.

"Me parecen viles -e inútiles- las ideas que las sustentan. No creo que se deba colocar la soga al cuello a esa gente que no participa de nuestras masturbaciones intelectuales, porque no puede pagar datos móviles o ni siquiera tiene un celular, para que impulse el cambio que yo no tengo coraje para impulsar. Yo no puedo promover que otra cubana pase hambre si no estoy dispuesta a pasarla también junto a ella", sostuvo.

"Si terribles me parecen las defensas que hacen sectores privilegiados del embargo/bloqueo estadounidense contra Cuba, igual de terribles me parecen las denuncias del embargo/bloqueo de sectores privilegiados que se limitan a explicar los problemas de Cuba con el embargo/bloqueo y omiten, no necesariamente por ignorancia, todos los problemas generados por la aberrante y tóxica centralización del poder en la élite del Partido Comunista de Cuba", agregó.

Baró se refirió a la prohibición explícita de 124 actividades para el trabajo por cuenta propia que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acaban de anunciar, y dijo que tampoco nada tienen que ver con el embargo/bloqueo.

"Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que en Cuba se pierda aproximadamente la mitad de lo que se cosecha. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que el Estado no pague a los campesinos las ventas de sus cosechas en meses o en años. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que esos campesinos no puedan exportar con carácter comercial los frutos de su trabajo, ni importar vehículos para facilitar su trabajo. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que en Cuba no puedan existir sindicatos independientes, no haya derecho a huelga, no podamos manifestarnos en la calle", dijo.

También sostuvo que nada tiene que ver con el embargo/bloqueo la lista de más de 200 personas impedidas de salir del país injustamente.

"Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que tantos otros cubanos no puedan volver a entrar a Cuba. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo las detenciones arbitrarias, las multas, los interrogatorios, el acoso, las campañas de difamación en el noticiero. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que se destine una mansión al estudio del pensamiento de Fidel Castro mientras hay cientos de miles de familias en Cuba que no cuentan con un hogar decente ni con recursos para acceder a uno. Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que el Partido Comunista de Cuba sea el único que existe, no porque es el que ha sido y es elegido sino porque los ciudadanos cubanos no tienen entre cuáles partidos elegir, porque solo hay uno con derecho a existir", añadió.

La joven indicó que Cuba es nuestra responsabilidad, y esperar a que en Washington se decida nuestra suerte, esperar a que incrementen las sanciones o las eliminen, expresa una mentalidad colonizada.

La palabras de Mónica Baró llegan a raíz del debate que ha generado la carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el Consejo Editorial de La Joven Cuba y firmada por muchos cubanos del mundo del arte, la enseñanza o la política en Cuba, y que básicamente achaca todos los problemas de la nación al embargo económico, y responsabiliza a Estados Unidos de los males del pueblo cubano.