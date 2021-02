Pastor evangélico de Miami asegura que vacuna COVID-19 está vinculada al Anticristo

El reverendo hispano de Miami-Dade, Albert Ixchu, les aseguró a sus feligreses que las vacunas COVID-19 son "la marca de la bestia" y están relacionadas con el Anticristo.

"Ahora te quieren vacunar. Ahora dicen que es voluntario, pero están diciendo que te van a dar un pasaporte de vacunación, que si no lo tienes no vas a poder viajar, y ya hay aerolíneas que están con eso", dijo durante un servicio reciente en la Iglesia Fraternidad de Fe, que cofundó en Homestead, en el sur del condado de Miami-Dade.

Ixchu aseguró también que las medidas de salud tomadas por las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia han sido una forma de condicionamiento psicológico.

"Nos van condicionando. ¿Correcto? Y lo interesante es que, en varios lugares a los que vas y te toman la temperatura, ¿dónde te están tomando la temperatura? En la frente. ¿Ves lo terrible?", dijo en referencia a donde se ubica la marca de la bestia según el Apocalipsis.

Ixchu sugirió que las autoridades sanitarias están involucradas en un proceso para permitir el rastreo posterior de los vacunados.

"Si ustedes ven, amados, ya tenemos chips que pueden rastrear, ya hay personas que se están rastreando, ya hay tatuajes digitales", dijo mientras se proyectaban de fondo imágenes de bestias con cuernos y microchips insertados dentro de los brazos de las personas, combinados con imágenes de personas recibiendo vacunas.

En diciembre pasado, el pastor Guillermo Maldonado alentó a su congregación del Ministerio Internacional Rey Jesús de Miami a no ponerse la vacuna porque las vacunas COVID-19 se usarían para "rastrear a las personas" y "alterar su ADN". Maldonado fue anfitrión del entonces presidente Donald Trump durante su campaña de reelección.

Otros pastores de Miami han dado sermones similares y han contribuido al escepticismo en relación a las vacunas COVID-19 en el sur de la Florida.

"Mi familia ya ha dicho que rechazarán la vacuna. Sus amigos, la gente de la iglesia ya están diciendo lo mismo. No he visto a mi familia en persona desde que comenzó este asunto de COVID, y parece que no los volveré a ver durante bastante tiempo después de enterarme de esto", dijo un exfeligrés de Fraternidad de Fe en condición de anonimato al diario The Miami Herald.

El reverendo Jack Hibbs, fundador de una megaiglesia en California y partidario vocal del expresidente Donald Trump, también había dicho en diciembre que la vacuna era "la marca de la bestia".

El reverendo Ryan Burge dijo que los evangélicos tienen una alta propensión a participar en el pensamiento conspirativo y que la pandemia de coronavirus solo ha exacerbado eso.