Florida emite advertencia de salud por casos de sarampión en escuela primaria de Broward

Las autoridades de Florida emitieron una advertencia de salud tras confirmarse seis casos de sarampión en una escuela primaria de Broward.

El viernes pasado, el Departamento de Salud del condado anunció que se había diagnosticado a un niño de tercer grado de la escuela Manatee Bay en Weston.

Desde entonces se han confirmado cinco casos más: tres el sábado, uno el lunes y el último el martes, de los cuales no se han revelado sus edades ni qué grado cursan.

El Departamento emitió un aviso en el que expresa que está "trabajando con todos los socios, incluidas las escuelas públicas del condado de Broward y los hospitales locales, para identificar contactos que están en riesgo de transmisión".

El departamento de salud del condado de Broward dijo en un comunicado que está "llevando a cabo una investigación epidemiológica" del brote de sarampión y trabajando para identificar contactos cercanos de los diagnosticados, pero que "todos los detalles relacionados con la investigación son confidenciales".

John J. Sullivan, funcionario de comunicaciones y asuntos legislativos del Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Broward, dijo en un comunicado que durante el fin de semana "tomó más medidas preventivas al realizar una limpieza profunda de las instalaciones de la escuela y reemplazar sus filtros de aire".

El lunes no hubo clases en el centro. El martes las actividades se retomaron en su horario habitual.

Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en el año escolar 2022-23 la tasa de vacunación MMR (la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola) en Florida fue de alrededor del 91%, más baja que la tasa nacional, del 93%.

La tasa de Estados Unidos bajó del 95% desde el año escolar 2020-21. La Organización Mundial de la Salud estima que el mínimo necesario para lograr la inmunidad colectiva contra el sarampión debe ser el 95%.

El sarampión es muy contagioso y la vacuna MMR es crucial, ya que no hay tratamiento ni cura para la enfermedad.

En lo que va de año, se han reportado 20 casos en 11 estados. El año pasado se notificaron 58 casos.

Charles Mitchell, profesor de enfermedades infecciosas pediátricas en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, dijo a NBC News que los recientes brotes pueden deberse a una creciente renuencia a vacunarse por dudas sobre la utilidad o la aceptación de las vacunas.

"En el futuro no me sorprendería que empezáramos a ver la recurrencia de estos casos. Quiero decir, el hecho de que haya cinco casos de sarampión en esta escuela primaria me sugiere que la tasa de vacunación puede haber disminuido", expresó.