Atacan vivienda del activista cubano Omar Torres

El activista cubano Omar Torres, residente en Ciego de Ávila, afirmó que en la noche del jueves su vivienda fue atacada con objetos contundentes, los cuales le rompieron una ventana.

A través de una directa que se cortaba constantemente, el joven denunció la agresión contra su casa, en el municipio avileño de Ciro Redondo, donde vive con su mamá, su esposa, y su hijo de 6 años.

A pesar de la agresión, la policía no respondió al llamado de la familia tras el incidente.

Cada vez que llamaban para preguntar si alguna patrulla iría al lugar de los hechos, quienes atendían la llamada colgaban el teléfono.

"Nosotros no somos personas violentas lo único que hacemos es exigir nuestros derechos", dijo Torres visiblemente afectado.

"A mí no me interesan que me hagan nada a mí, no me interesa lo que me hagan a mí pero está por medio mi hijo, un niño de 6 años. Al gobierno provincial, al gobierno municipal, a (presidente Miguel) Díaz-Canel, a Raúl Castro les da lo mismo", expresó.

De acuerdo con Torres, no es la primera vez que su casa es agredida ni que le rompen las ventanas que dan a la calle.

"La denuncia, que fue una de las primeras que se hicieron a la policía y la tengo yo, y en ese momento tampoco le dieron solución al problema", comentó.

Hace apenas unos días, el pasado 6 de febrero, Torres aseguró que habían lanzado contra su domicilio una resina blanquecina y un huevo.

"Me siento bastante impotente y con ganas de salir y encontrar al culpable", dijo a través de un video que transmitió en Facebook.

Ese día también estaban en el momento que ocurrió el hecho vandálico su familia y su hijo, a menos de dos metros del lugar donde impactó el huevo.

A fines del pasado año Torres fue agredido por un oficial de la Contrainteligencia que le propinó una golpiza por mostrar su apoyo al Movimiento San Isidro y a los artistas que protestaban el pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

"Estaba en el parque central de Ciro Redondo con un pullover que mostraba mi solidaridad con el Movimiento San Isidro y me puse el uniforme de la Academia Naval porque en ese momento sentí orgullo de lo que soy como cubano, y decidí vestir la ropa que el castrismo me obligó a guardar en una maleta por pensar diferente", contó el joven a CiberCuba en esa ocasión.

Torres fue expulsado de la Academia Naval hace dos años por mostrar su inconformidad con el régimen castrista, y desde entonces en sus directas viste el uniforme de marinero para mostrar su inconformidad con la medida.

Lo que detonó esta arbitrariedad fue una entrevista al canal de YouTube del economista Manuel Milanés donde denunció la explotación a la que son sometidos los marineros. Desde entonces se ha recrudecido la represión contra él y se ha vuelto activo en las redes sociales. Utiliza especialmente Facebook para mostrar sus acciones pacíficas en contra del Gobierno.