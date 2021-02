Cubanos varados en Nicaragua, en pie de guerra frente a Embajada en Managua

Un grupo de cubanos varados en Nicaragua estalló el pasado jueves frente a la Embajada de Cuba en Managua, la capital de este país. Lejos de intentar buscar solución al problema, las autoridades diplomáticas de la Isla llamaron a la Policía.

"Todos los cubanos que estamos aquí, quieren regresar a su país, no quieren quedarse aquí", gritó una de las manifestantes frente a la Embajada cubana en la capital nicaragüense.

Mientras algunos integrantes del grupo de varados en Nicaragua intentaban hablar con algún representante consular en la Embajada de Cuba, uno de los guardias de seguridad de esta sede diplomática advertía a quienes aguardaba en el exterior del recinto: "Hagan el orden: es por su bien".

"Yo quiero que me lleven preso ya porque por lo menos estamos sin pagar hospedaje y comida", añadió otro miembro del grupo de cubanos varados en Nicaragua.

"Vámonos de aquí, no van a resolver nada. Ellos están ahí para oír y ya está. De esto que está pasando aquí no van a decir nada en Cuba", añadió otra manifestante.

"Ni dan una respuesta, ni te ponen un hospedaje ni te ponen en ningún lugar. ¿Entonces qué hacemos? ¿Dormimos en el aeropuerto? ¿Dormimos en la calle? ¿A nadie le importa que los cubanos se queden botados en otro país?, se pregunta otra de las afectadas en los vídeos a los que ha tenido acceso CiberCuba.

"Nosotros vinimos porque nos daban una seguridad de que el 28 virábamos para Cuba. Me obligaron a viajar porque si no lo hacía iba a pagar una penalidad de 300 dólares por un pasaje que saqué hace un año. Yo vengo porque tengo que venir, no porque yo quiero. Tengo un niño de ocho años allá solo", se queja una damnificada.

Otra cubana denuncia que los representantes de su país en la Embajada en Managua están sentados tranquilamente sin ofrecer una solución al problema al que se enfrenta medio centenar de viajeros procedentes de varias provincias de la Isla. Todos salieron de viaje a Nicaragua a hacer compras y ahora se encuentran con que no pueden regresar a su país.

Según la versión ofrecida a CiberCuba por una de las personas afectadas por la cancelación del vuelo de regreso a Cuba en la aerolínea venezolana Conviasa, es la Isla la que impide el viaje.

Este periódico se puso en contacto con la Embajada de La Habana en Managua y con la Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua interesándose por las gestiones que se han hecho para solucionar el problema y no obtuvo respuestas.

Muchos de los cubanos están viviendo de la ayuda que otros cubanos residentes en Nicaragua les están prestando desinteresadamente o cobrándoles el alojamiento a precios muy por debajo de lo que en realidad cuestan.

Es el caso de 18 cubanos que están en el Hotel La Estancia, de Managua, "casi de gratis". "Es un gesto humanitario", dice un allegado del dueño del establecimiento.

Es justo este tipo de ayuda la que reclaman los 50 cubanos varados en Nicaragua a la Embajada de Cuba, que se limita a decir que está haciendo gestiones, pero éstas siguen sin dar frutos.

Esos cubanos varados en Nicaragua debieron regresar a Cuba hace 15 días y ahora les exigen un PCR negativo que cuesta 150 dólares en Managua. "Señores, de dónde esas personas van a sacar ese dinero?", se pregunta un cubano que pide que este caso se haga viral para que llegue a oídos del Gobierno de la Isla.

"Estos cubanos que están aquí (en Managua) desamparados están haciendo villas y castillas para poder comer. Es inhumano lo que están haciendo con ellos. Señores, que les pongan un vuelo para regresar a sus casas, con sus familias. Esto es una burla del Gobierno", añade en un audio compartido con CiberCuba.

Los cubanos afectados han acudido ya a la aerolínea venezolana Conviasa y a la Embajada de Venezuela en Nicaragua, donde aseguran que los trataron mejor que en la sede diplomática cubana y les explicaron que es Cuba quien impide el vuelo.

Muchos de los afectados tenían el billete de avión pagado desde hace un año atrás y fueron obligados por la aerolínea a volar o de lo contrario serían penalizados con 300 dólares.

Una de las personas afectadas explicó a este diario que viajó a Nicaragua "debido a las mil y una necesidades que hay en el país, vine a comprar por las facilidades que nos permiten aquí. Compré billete del 22 de enero al 28 de enero y aquí sigo. Nada del regreso", señaló.

"El representante de la aerolínea nos dice que el avión está en Venezuela, que tienen los aviones y la tripulación, pero que es Cuba quien no permite que nosotros regresemos", añadió.

"Ahora estamos en la calle, como quien dice. Un matrimonio cubano que vive acá nos está ayudando a 18, en el sentido de que nos cobran 5 dólares, que es lo mínimo que se puede pagar en este país. Tenemos pagado hasta el domingo, pero qué pasará con nosotros el lunes porque hay que entender que ellos también tienen sus gastos y aquí la electricidad es cara. Entonces sí estaremos en la calle. Es literal. No sé adónde iremos a dormir; qué vamos a hacer y no somos ni uno ni dos", recalcó.

"Es el Gobierno cubano quien no nos quiere de vuelta a nuestra casa. Encima de que no tenemos dinero nos exigen una PCR negativa que cuesta 150 dólares sólo para abordar el avión. ¿Para qué sirven entonces los 30 dólares que pagamos de tasa sanitaria?", insiste.

"¡Qué horrible es ese Gobierno de Cuba! Son unos cínicos", concluye.

Cuba empezó a suspender vuelos el 6 de febrero

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) anunció que a partir del 6 de febrero entraba en vigor una nueva reducción de vuelos de aerolíneas procedentes de algunos países, con el fin de frenar los contagios de coronavirus en el país.

En teoría la medida sólo afectaba a pasajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas y República Dominicana. Además, se dijo que se mantendrían con una frecuencia semanal las compañías Jetblue, American Airlines, Viva Aerobús y los vuelos chárter gestionados por Havana Tour.

Ese día la IACC también advirtió de que se mantendría suspendido, el reinicio de frecuencias a Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam y que se cortaban las conexiones con Haití.

En la página web de Conviasa no se puede reservar hoy un billete de regreso a Cuba desde Nicaragua ni tampoco vuelos La Habana-Managua. En todo caso, la compañía advierte de que a los viajeros con destino Venezuela y Nicaragua se les exigirá una PCR negativa.