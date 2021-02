Cubanos encienden el escenario de Got Talent España con arriesgado número al ritmo de "La mujer del pelotero"

Un grupo de acróbatas cubanos, que lleva por nombre Advand, encendió el escenario de Got Talent España con una presentación llena de riesgos, tensiones y emoción.

Los siete jóvenes cubanos, que tienen entre 25 y 28 años y se definen como "amigos pero casi familia", comenzaron su número al ritmo de Con mucho son, de Apache, con unas complicadas acrobacias en las que demostraron su coordinación, concentración y fuerza.

Los artistas decidieron aumentar la tensión y la expectación entre jurado y público y, al ritmo de La mujer del pelotero, de Baby Lores, se aventuraron en el famoso juego de saltar la cuerda, pero con impactantes complejidades.

El último número, a pesar de tener un tropiezo y disparar tanto sus nervios como los de los espectadores, lograron sacarlo adelante con creces y mostrar algo nunca antes visto en el escenario del popular show televisivo, que acaba de iniciar las audiciones de su sexta edición.

"Qué bestialidad, es que no he visto nada igual. No sé qué decir, estoy impactada", dijo la cantante, actriz y presentadora Edurne, la miembro del jurado que más tiempo lleva en el programa.

A pesar de que no consiguieron el difícil 'sí' del presentador y escritor Risto Mejide, conocido por sus ácidas críticas y por sorprenderse con muy pocas presentaciones, los cubanos recibieron el 'sí' del resto del jurado, lo que les permite seguir hacia la siguiente fase del concurso.

Este mismo viernes, se presentaron en las audiciones de Got Talent España, dos jóvenes acróbatas cubanas, que sorprendieron con un inédito número en el que hicieron piruetas en el aire, solamente sostenidas por el pelo.

