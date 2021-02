Acróbatas cubanas hacen increíble número colgadas del pelo en Got Talent España

Dos jóvenes acróbatas cubanas sorprendieron al jurado en las audiciones de la nueva edición de Got Talent España, con un increíble, novedoso y arriesgado número.

"Vamos a hacer un acto que esperamos les pongan los pelos de punta", dijo una de las artistas antes de colgarse literalmente del pelo para hacer su presentación.

Tan solo al amarrarse los moños a unos cables que colgaban en el escenario, ya tenían sorprendida a Edurne, la jueza veterana del concurso televisivo, que no pudo contener su asombro y lanzó un "¿Cómooo?".

Únicamente sostenidas por el cabello, las jóvenes cubanas comenzaron a danzar en el aire como plumas, y luego realizaron otra serie de arriesgadas piruetas que generaron una mezcla de asombro y tensión entre el jurado y el público.

Anicel y Rosmery, cubanas residentes en Tenerife, consiguieron incluso sorprender a Risto Mejide, el juez más difícil y exigente de Got Talent España, conocido por sus duros juicios y por darle un 'no' a la mayoría de los concursantes.

"Agradezco la originalidad, nunca se había visto esto en Got Talent España, gracias", expresó el presentador de televisión, aunque no les dio su 'sí' para pasar a la siguiente fase de la competencia.

No obstante, las acróbatas cubanas consiguieron el 'sí' de los otros dos jueces, lo que les permiten seguir en el concurso, y el cumplido de originalidad de Risto es también otra victoria para las chicas, no solo por su conocida actitud, sino por tratarse de la sexta edición de Got Talent España, lo que hace cada vez más difícil presentar cosas novedosas.

