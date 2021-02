Obama felicita a su familia por San Valentín: "Las tres que nunca dejan de hacerme reír"

El expresidente estadounidense Barack Obama felicitó este domingo a su esposa e hijas por el Día de San Valentín a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

"Feliz San Valentín a las tres [mujeres] que nunca dejan de hacerme sonreír. Tu luz deslumbrante hace que todo sea más brillante", dijo el exmandatario en su post.

El mensaje, que hasta este momento ha sido compartido más de 14.6 mil veces y tiene más de 265 mil Me Gusta, se suma a otros que Obama ha publicado en las redes sociales dirigidos a su familia.

La exprimera dama también dedicó un mensaje a su esposo y en Instagram compartió una foto de ambos, descalzos y en un espacio lleno de luces y reflejos.

"La vida siempre es más brillante cuando estoy a tu lado", escribió Michelle Obama.

El matrimonio contrajo nupcias en 1992 y tienen dos hijas: Malia Ann (1998) y Sasha (2001).

Ambos se conocieron en 1989 en un despacho de abogados de Chicago donde trabajaban y lo que comenzó siendo una no cita marcó el inicio de una relación que cumple casi tres décadas, según contó el propio expresidente en su libro The Audacity of Hope (2006).

No es la primera vez que la pareja Obama demuestra su afecto en las redes sociales. En 2018, tres años después de abandonar la Casa Blanca, el matrimonio se dirigió sendos mensajes de afecto.

"Haces que cada día y cada lugar sea mejor”, le dijo el demócrata a su cónyuge a lo que ella respondió con una playlist de Spotify "para celebrar la ocasión".

