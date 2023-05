Administración Biden: "Cumplimos nuestro compromiso de reunificar a las familias cubanoamericanas"

La Administración Biden aseguró que cumplió con su compromiso de reunificar a las familias cubanoamericanas, tras cumplirse un año del viraje en su política hacia Cuba, con la que revirtió una parte sustancial de las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump y flexibilizó algunas clavijas del embargo a la isla.

“Hace un año, Estados Unidos anunció varias medidas políticas para empoderar al pueblo cubano. Cumplimos nuestro compromiso de reunificar a las familias cubanoamericanas, ampliar los viajes y reanudar las remesas”, apunto en Twitter este martes el subsecretario del Departamento de Estado, Brian A. Nichols.

También el funcionario aseguró que en este período el gobierno de su país ha “aumentado el apoyo a las empresas cubanas independientes”, además de anunciar nuevas medidas, pero sin precisar detalles sobre estas.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana comentó en Twitter que de mayo de 2022 a la fecha “volvimos a autorizar los vuelos estadounidenses a lugares más allá de La Habana, lo que facilita a los estadounidenses visitar a familiares que viven lejos de la capital”.

Además, dijeron que “en noviembre de 2022 se reanudaron los vuelos entre EE.UU. y aeropuertos que no son de La Habana” y que “a partir de mayo de 2023, hay vuelos comerciales directos diarios desde Miami a Matanzas, Holguín, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba”.

“Cumplimos nuestra promesa de facilitar a los viajeros estadounidenses autorizados el contacto con el pueblo cubano, la asistencia a reuniones y la realización de investigaciones”, subrayó la sede diplomática estadounidense, que también sostuvo que en este año garantizaron que las remesas “fluyeran más libremente hacia el pueblo cubano, sin enriquecer a quienes perpetran abusos contra los derechos humanos”.

A mediados de mayo de 2022, la administración de Joe Biden anunció un paquete de medidas con la que comenzaron a dar un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba, marcada por los apretones de la administración anterior que volvieron a congelar las relaciones entre ambos países.

Esta estrategia la basaron en el argumento de “empoderar al pueblo cubano y ayudarle a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico en medio de una crisis humanitaria sin precedentes”, y a su vez fue una manera de reconectar con los principales objetivos de la política de deshielo de la era de Barack Obama, además de cumplir con lo prometido por Biden en su campaña electoral.

No obstante, en este paquete no se abordaron los puntos más álgidos de las relaciones entre La Habana y Washington, relacionados con la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, la validez del Título III de la Ley Helms-Burton y los viajes de cruceros a la isla.

Hace un año, la Administración Biden prometió la reapertura y procesamiento del Programa de Reunificación de la Familia Cubana, detenido en 2016 y con más de 22,000 casos pendientes; la restauración de los viajes de aerolíneas comerciales y vuelos fletados a las provincias cubanas. En ese momento los vuelos de pasajeros solo podían hacerse a La Habana, aunque había aerolíneas autorizadas para llevar carga humanitaria hasta aeropuertos del interior del país.

Además, prometieron la suspensión del límite de $1,000 dólares por trimestre en remesas familiares por persona y propusieron levantar la restricción sin establecer un tope periódico.

Dijeron, también, que iban a aumentar la capacidad de los servicios consulares en la Embajada de La Habana para el procesamiento de visas de inmigrante, una medida que finalmente permitió que las familias ya no tuvieran que ir a Guyana para estos trámites, aunque aún las visas de No Inmigrantes se tramitan en terceros países y no hay avances sobre este tema.

En ese paquete, prometieron restablecer las conexiones educativas y culturales de los estadounidenses con Cuba mediante la ampliación de los viajes de grupos para contactos pueblo-a-pueblo, suspendidos en 2019. No se otorgarán las licencias para viajes individuales de persona-a-persona, además de permitir los viajes relacionados con reuniones profesionales y de investigación.

Otras acciones estuvieron encaminadas a respaldar el acceso ampliado a Internet y a las empresas de procesamiento electrónico de remesas; favorecer las oportunidades comerciales fuera del sector estatal al autorizar el acceso a la tecnología ampliada, las interfaces de programación de aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico, además de aumentar el respaldo a alternativas de pago para actividades basadas en Internet, pagos electrónicos y negocios con empresarios cubanos independientes.

Además, propusieron ampliar el acceso de los empresarios independientes a las microfinanzas y la capacitación; autorizar las remesas de donativos no familiares para apoyar a empresarios cubanos independientes y mantener en la Lista Restringida de Cuba a entidades gubernamentales y vinculadas a los sectores militares.