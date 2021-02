Fuego entre Rosalía y Bad Bunny en el ardiente videoclip de "La noche de anoche"

¡Por fin! Como bien se sospechaba, Bad Bunny y Rosalía escogieron el Día del Amor para estrenar el tan esperado y ardiente videoclip de su tema La noche de anoche.

La canción se estrenó en noviembre pasado y, si bien ha sido un exitazo, con más de 155 millones de vistas en YouTube y más de 200 millones de escuchas en Spotify, el lanzamiento se sintió un poco descafeínado sin el tan ansiado videoclip de los artistas, algo a lo que los exponentes de la música urbana y el latin pop ya tienen acostumbrados a sus seguidores.

Pero la pandemia de coronavirus no permitió que la catalana y el boricua pudieran juntarse y grabar el video antes del estreno del álbum El último tour del mundo, el tercero de Bad Bunny en 2020, y en el que está incluida la canción con Rosalía.

Sin embargo, no podían dejar que el estreno del videoclip no fuera por todo lo alto y no pudieron escoger mejor fecha para un material cargado de romance, sensualidad, pasión y química. Las chispas entre los artistas y su complicidad ha enamorado a los seguidores, que estuvieron esperando una colaboración entre dos de los más famosos representantes de la música hispana actual desde su encuentro en 2019 en el Coachella.

El videoclip, dirigido por Stillz, tiene una factura sin excesos, centrado en ambos artistas y sus apasionadas interacciones.

Mientras Bad Bunny lució una bata satinada color verdes, Rosalía eligió un vestido de tul blanco con botines negros, y se atrevió a lucir unas cejas oscuras y gruesas, que no sería de extrañar que traigan de vuelta la moda de las cejas gruesas cuando ya parecía que estaba desapareciendo.

