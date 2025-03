La edición 97 de los premios Oscar y su posterior after party, organizado por Vanity Fair, es siempre una de las noches más esperadas del año por los amantes del cine y de la moda, reuniendo a las más grandes estrellas de Hollywood en una noche de celebración y glamour. Sin embargo, no todos los momentos destacados fueron por razones positivas. Un video que capturó un instante incómodo entre Sofía Vergara y Rosalía se volvió viral, generando un sinfín de comentarios en redes sociales.

En las imágenes compartidas en distintas páginas y cuentas de las redes sociales, se observa a Sofía Vergara posando junto a Rosalía para las cámaras. Sin embargo, su actitud llamó la atención de los seguidores, pues mientras Rosalía sonreía e intentaba interactuar, la estrella de "Modern Family" se mostraba distante y evitaba cualquier contacto visual con la cantante. Esto provocó que algunos usuarios calificaran su comportamiento como "arrogante" y "despectivo".

El momento más comentado llegó cuando, tras hacerse las fotos para los fotógrafos, Rosalía intentó iniciar una conversación con Sofía Vergara. No obstante, el video evidencia que la actriz no solo no respondió, sino que continuó su camino sin mostrar interés en el intercambio. La aparente indiferencia de Vergara ha generado un acalorado debate en redes, con algunos seguidores de Rosalía expresando su indignación y otros sugiriendo que pudo tratarse de un simple malentendido.

Las reacciones en redes sociales han sido diversas. Mientras algunos usuarios critican a la actriz colombiana por su actitud, otros defienden a la actriz argumentando que pudo haber estado distraída o simplemente siguiendo el protocolo del evento. Entre los comentarios más destacados, hay quienes sugieren que la distancia entre ambas podría deberse a la cercanía de Sofía Vergara con Karol G, con quien Rosalía ha tenido ciertas tensiones en el pasado. También hay quienes afirman que la actriz colombiana, con su larga trayectoria en Hollywood, no ve a la cantante española al mismo nivel.

A pesar de la polémica, ninguna de las dos celebridades ha emitido declaraciones al respecto. Mientras tanto, los internautas continúan especulando sobre las razones detrás de la actitud de Sofía Vergara, dividiéndose entre quienes la critican y quienes creen que se está sacando el tema de contexto. Comentarios como "Sofía es mucho más mujer hermosa" y "Rosalía no llega a la suela de Sofía" contrastan con otros como "Vergara nunca ha visto 12 Grammys" y "Se vio amenazada por una mujer más joven".

Este inesperado momento ha convertido a Sofía Vergara y Rosalía en el centro de atención de la farándula tras los Oscar. Resta por ver si alguna de las dos romperá el silencio para aclarar lo sucedido o si la controversia se disipará con el paso del tiempo.

